Contraloría detectó falencias en aeropuerto de Iquique: Más de 12 kilos de droga incautada estuvo sin custodia policial por varias horas

La Contraloría Regional de Tarapacá reveló falencias en el control de droga incautada en el Aeropuerto de Iquique.

Los hechos quedaron al descubierto tras una fiscalización en terreno al terminal aéreo, donde se detectó que más de 12 kilos de pasta base de cocaína “permanecieron sin custodia policial durante varias horas”.

En la inspección, los trabajadores revisaron un operativo ocurrido el 11 de octubre de 2025, día en que se encontraron 12,5 kilos de la sustancia ilícita distribuidas en cinco maletas de un vuelo Latam.

Según la institución, “el equipaje permaneció por horas en la zona de revisión sin resguardo policial. A ello se suma que el Servicio Nacional de Aduanas no registró el hallazgo, lo que afectó la trazabilidad del procedimiento”.

A ello se suma que la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) instruyó a la aerolínea llamar por altoparlante a los pasajeros involucrados; sin embargo, estos se fueron del aeropuerto y dejaron las maletas en el lugar, “en un contexto en el que no hubo presencia de Carabineros durante aproximadamente siete horas”.

En el informe se dio cuenta de la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre DGAC, Aduanas, PDI y Carabineros, situación que “dificulta la ejecución de un trabajo conjunto para prevenir el tráfico de drogas por vía aérea”.

Adicionalmente, la Contraloría evidenció que no hay presencia policial permanente en el aeropuerto, limitando la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo tanto para pasajeros como para funcionarios.

Debido a la situación, la entidad instruyó a Aduanas la implementación de un sistema obligatorio de hallazgos de droga y el aumento de la cobertura de fiscalización, en línea con el flujo de vuelos.

Exigió a la DGAC mantener coordinación con las aerolíneas, con el fin de “asegurar la comparecencia de pasajeros vinculados a equipajes sospechosos, además de implementar credenciales de acceso individuales al sistema de vigilancia”.

Asimismo, Carabineros tendrá que reforzar sus procedimientos para “reducir los tiempos de respuesta ante detecciones de droga, mientras que la PDI deberá acreditar la mantención y puesta en funcionamiento del bodyscan, con la debida autorización sanitaria”.