En medio de discusión por la megarreforma: Claudio Alvarado descarta contradicciones entre ministros

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó contradicciones al interior del gabinete, en el contexto de la tramitación de la megarreforma.

Sus dichos ocurren luego de declaraciones que los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot, entregaron respecto al proyecto.

Por un lado, Ruminot afirmó que el Gobierno presentaría modificaciones a la iniciativa, abriendo un espacio de diálogo con la oposición; sin embargo, Quiroz fue más cauto y dijo que los cambios serían más en términos generales.

Con todo, el vocero del Ejecutivo aseguró que hay disposición para escuchar lo que pueda plantear la oposición para perfeccionar la megarreforma, aunque la incorporación de algunas temáticas dependerá de la calidad de las propuestas.

“Todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar, a mejorar el proyecto de reconstrucción”, dijo.

Y agregó que “la incorporación de medidas que mejoren la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas y podemos tender acuerdos en esas materias y, si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el porqué, pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar”.

A partir de la próxima semana, el Senado deberá comenzar la tramitación del proyecto de reconstrucción.