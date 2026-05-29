Gobierno detalla entrega de Cupón de Pesca Artesanal: ¿Cómo acceder a los $100 mil mensuales?

El Gobierno comenzó con la entrega del Cupón de Pesca Artesanal dirigido a pescadores de embarcaciones artesanales a menor escala, en el marco del plan Chile Sale Adelante.

Para este primer mes de implementación, 3.754 pescadores recibieron el apoyo luego de acreditar sus operaciones de abril.

El beneficio electrónico consiste en la entrega de una carga mensual de combustible de $100.000, para “mitigar el impacto del alza de sus precios en la pequeña pesca artesanal” en Chile, y su objetivo es “proteger el empleo sectorial y evitar la paralización de las faenas productivas”.

Cada pescador beneficiado recibirá dicho monto con la “posibilidad de acumular hasta seis cuotas por un tope de $600.000 por persona”.

Cómo acceder al Cupón de Pesca Artesanal

El Ejecutivo detalló que el cupón está diseñado para beneficiar a un máximo de 9 mil dueños de embarcaciones de menor escala.

Para acceder al cupón, Sernapesca y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura verificarán el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Inscripción: Mantener el registro vigente en el Registro Pesquero Artesanal (RPA).

Mantener el registro vigente en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). Tamaño: Poseer una embarcación con una medida máxima de 12 metros de eslora.

Poseer una embarcación con una medida máxima de 12 metros de eslora. Historial: Registrar actividad pesquera acreditada durante el año 2025.

Registrar actividad pesquera acreditada durante el año 2025. Actividad reciente: Acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio.

Los cupones electrónicos consisten en una carga económica que se destinará exclusivamente para adquirir combustible y se pagarán entre mayo y octubre de 2026.

En cuanto a medios de pago, el beneficio se carga directamente en la Cuenta RUT de Banco Estado del titular de la embarcación.

El saldo se podrá gastar “en una o más cargas de combustible en estaciones de servicio habilitadas” y los cupones mensuales son acumulables, pudiendo ser usados hasta el 30 de noviembre de 2026.