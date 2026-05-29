Slayer regresa a Chile para celebrar los 40 años de Reign in Blood: Fecha, lugar y venta de entradas

Slayer volverá a presentarse en Chile con un concierto programado en Santiago para conmemorar los 40 años de Reign in Blood, su tercer álbum de estudio.

La banda estadounidense interpretará el disco completo en una presentación que se realizará como parte de las actividades asociadas al aniversario del álbum, publicado originalmente en 1986.

El registro incluye canciones como Angel of Death y Raining Blood, dos de los temas más conocidos de su repertorio.

El anuncio se produce después de que Slayer retomara los escenarios para fechas especiales.

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La agrupación había comunicado en 2018 el inicio de su gira de despedida, que finalizó en 2019. Posteriormente, en 2024, confirmó nuevas presentaciones puntuales.

La formación actual está integrada por Tom Araya en bajo y voz, Kerry King en guitarra, Gary Holt en guitarra y Paul Bostaph en batería. Holt se incorporó tras la muerte del guitarrista fundador Jeff Hanneman en 2013, mientras que Bostaph ha participado en distintas etapas de la banda.

Slayer es considerada una de las agrupaciones centrales del thrash metal y forma parte del grupo conocido como los “Big Four”, junto a Metallica, Megadeth y Anthrax. Su trayectoria incluye cinco nominaciones a los premios Grammy y dos galardones obtenidos en la categoría de metal.

Fecha, lugar y venta de entradas

El concierto se realizará el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Estadio Santa Laura, en Santiago.

La preventa artista y la preventa exclusiva Banco de Chile comenzarán el lunes 1 de junio a las 12:00 horas.

La venta general partirá el miércoles 3 de junio, también al mediodía, a través de Ticketmaster.

La jornada contará con dos bandas invitadas. La apertura estará a cargo de Criminal, agrupación chilena de metal formada en 1991.

Luego se presentará Kreator, banda alemana liderada por Mille Petrozza, en el marco de su gira internacional Krushers Of The World Tour.