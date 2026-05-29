Churrasco italiano chileno entra al top 25 de los mejores sándwiches del mundo

Uno de los clásicos más populares de la gastronomía chilena volvió a recibir reconocimiento internacional. El churrasco italiano fue incluido por TasteAtlas dentro de los mejores sándwiches del mundo.

La plataforma especializada en viajes y gastronomía ubicó a la preparación chilena en el puesto 23 de su ranking, con una calificación de 4.2 estrellas sobre un máximo de 5.

El reconocimiento apunta específicamente al churrasco italiano preparado en la Fuente Alemana, tradicional local santiaguino conocido por su historia ligada a las fuentes de soda y los sándwiches nacionales.

El churrasco italiano entre los mejores del mundo

La preparación chilena logró instalarse dentro del top 25 de la clasificación internacional, por sobre otras alternativas locales como el Barros Luco y el Chacarero.

El churrasco italiano está compuesto por carne, palta, tomate y mayonesa, combinación que recibe su nombre por los colores de la bandera de Italia: verde, blanco y rojo.

En su descripción, TasteAtlas destacó además una característica reconocible por cualquier persona que haya probado este clásico: puede ser un sándwich difícil de comer sin ensuciarse, por lo que recomienda acompañarlo con varias servilletas.

Qué sándwiches latinoamericanos lo superaron

Dentro de América Latina, el churrasco italiano chileno fue superado por preparaciones como el choripán y el sánguche de milanesa de Argentina, la butifarra y el pan con chicharrón de Perú, el lomito argentino y la arepa reina pepiada de Venezuela.

A nivel nacional, el ranking lo posicionó como el sándwich chileno mejor evaluado, consolidando su lugar como una de las preparaciones más representativas de la cocina urbana del país.