Codelco casi duplica su aporte al fisco con US$ 430 millones en el primer trimestre y la producción propia cayó 8%

Codelco informó este jueves sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, período marcado por precios favorables del cobre y sus subproductos, pero también por una caída significativa en la producción propia de la compañía.

El EBITDA alcanzó US$ 2.143 millones, un incremento del 59% respecto al mismo trimestre de 2025, mientras que los aportes al Estado —incluyendo Ley Reservada y Royalty— sumaron US$ 430 millones, casi el doble que en el mismo período del año anterior.

Producción dispar entre divisiones

La producción propia de la cuprífera estatal alcanzó 272 mil toneladas métricas finas (tmf) en el trimestre, una caída del 8,1% respecto al primer trimestre de 2025.

Considerando la producción atribuida de las sociedades relacionadas El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%), la producción total llegó a 300 mil tmf, un 7,5% por debajo de las 324 mil toneladas del mismo período del año pasado.

El comportamiento productivo fue dispar entre divisiones. Radomiro Tomic destacó con un alza del 12%, totalizando 71,6 mil toneladas gracias a mejores leyes en minerales oxidados. División Salvador fue la gran sorpresa del trimestre con un incremento del 80%, llegando a 11,7 mil toneladas, gracias a la puesta en marcha del proyecto Rajo Inca.

En sentido contrario, El Teniente cayó 26% por las secuelas del accidente fatal de julio de 2025, Chuquicamata bajó 18% por menores disponibilidades de mineral, Ministro Hales retrocedió 10% por deterioro en las leyes, Gabriela Mistral cayó 14% por una mantención programada y Andina disminuyó 6% por menor alimentación de mineral a planta.

La menor producción presionó los costos del período. El costo directo C1 se elevó un 10% a 231,8 centavos de dólar por libra, mientras que el costo neto a cátodo C3 subió un 6,3% a 397,5 centavos de dólar por libra, por las mismas razones, aunque parcialmente compensado por el efecto del tipo de cambio sobre los pasivos denominados en pesos.

Utilidad se multiplica por cinco impulsada por el precio del cobre

La utilidad consolidada atribuible a Codelco del trimestre alcanzó US$ 290 millones, casi cinco veces los US$ 60 millones registrados en igual lapso de 2025.

El salto se explica principalmente por el mayor precio del cobre en los mercados internacionales y el desempeño del molibdeno como subproducto. “Estos resultados reflejan un trimestre operacionalmente exigente”, señaló Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.

En materia de proyectos estructurales, la primera fase de la infraestructura de continuidad del Nivel 1 de Chuquicamata Subterránea alcanzó un avance del 92%. En la cartera de proyectos de El Teniente, Andes Norte y Diamante presentan avances del 81% y 55% respectivamente.

El proyecto Rajo Inca en División Salvador registró un avance total del 95% y avanza en su etapa de ramp-up, con capacidad de diseño esperada para 2027.

Durante el trimestre también se aprobó ambientalmente el proyecto Desarrollo Futuro División Ministro Hales con una inversión de US$ 2.800 millones, y Codelco concretó una emisión de bonos por US$ 1.250 millones con una demanda que superó los US$ 9.000 millones.