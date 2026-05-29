Sernac e ISP hacen llamado a “no adquirir ni utilizar” preservativos sin registro sanitario: Revisa cuáles son

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se sumó a la alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP) respecto a la comercialización de preservativos que no cuentan con un registro sanitario vigente que “avalen su calidad, seguridad y desempeño”.
Desde ambas entidades hicieron un llamado a “no adquirir ni utilizar estos preservativos”.
Según el ISP, la comercialización de estos productos implica un riesgo sanitario para los consumidores, debido a que “constituye un incumplimiento del artículo 111 del Código Sanitario y de otras disposiciones sanitarias, por cuanto no existen antecedentes que permitan garantizar que los productos garanticen su calidad, seguridad y desempeño”.
Recomendaciones del ISP y del Sernac
Quienes hayan adquirido los preservativos señalados dentro de la alerta sanitaria deben seguir las siguientes indicaciones:
- Suspender su uso de forma inmediata.
- Mantener los productos en cuarentena.
- Reportar el caso a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de su zona y al Instituto de Salud Pública (ISP), a través del correo electrónico: vigilanciasanitaria@ispch.cl.
En tanto, el ISP recomienda a los prestadores de salud “difundir esta información entre los profesionales, usuarios y unidades que puedan estar involucrados en la adquisición, uso o manejo de estos dispositivos médicos”.
Además, se solicitó revisar los inventarios para asegurarse de que no se encuentre ninguno de estos productos sin registro sanitario y, de esta manera, evitar su comercialización.
Revisa el listado de los preservativos incluidos en la alerta
- Preservativos EXS Magnum Large, veganos (ancho nominal 60 mm) x 12 unidades.
- Condones EXS Sabor a Cola, paquete de 6 unidades (ancho nominal 54 mm).
- Condones Pasante XXL, x 36 unidades (ancho nominal 69 mm).
- Preservativos Pasante pequeños, 12 unidades (ancho nominal 49 mm).
- Preservativos Pasante Super King XXL, x 3 unidades (ancho nominal 69 mm).
- Condones texturizados, 6 piezas estimulantes.
- Condones Long Love, 3 unidades (variedades).
- Condones OLO, Male Condom Feeling Ultrathin Zero Ha For Man.
- Condones OLO, gránulos con textura x 10 unidades.
- Preservativos Long Love, sabor menta, caja de 144 unidades.
- Condones OLO 001, ultra delgados, lubricados, calor (pack 36 unidades).
- Condones punteados, caja de 6 unidades (Látex Toyo Matsutake Jinzhou Co. Ltd.).
- Condones Romantic Rosa, ultra delgados, látex natural (caja de 100 unidades).
- Preservativos OLO, ultra delgados (pack 10 unidades).
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