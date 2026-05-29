Diputada Rodríguez denuncia amenazas de muerte antes de charla en la Universidad de Chile: “Hacían alusión a Charlie Kirk”

Este viernes, la diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez acudió a la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar amenazas de muerte que hacían alusión al caso del activista conservador y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, Charlie Kirk.

La parlamentaria llegó durante esta jornada hasta la Brigada del Cibercrimen de la PDI para denunciar formalmente la serie de amenazas de muerte recibidas a través de sus redes sociales.

Según explicó, los amedrentamientos en su contra se desencadenaron después de que confirmó su asistencia en un foro estudiantil de la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho.

“Me encuentro lamentablemente en la Brigada de Cibercrimen de la PDI para hacer una denuncia por amenazas de muerte. Este viernes daré una charla en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, sobre el liderazgo estudiantil universitario. Y entre todos los comentarios, recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, quien fue un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad”, declaró.

Kirk falleció a sus 31 años de edad el 10 de septiembre de 2025, en medio de su participación en un debate en la Universidad del Valle de Utah, con alrededor de 3 mil personas, tras un disparo mortal en el cuello.

No obstante, Rodríguez aseguró que participará en la actividad pese a las amenazas: “Todas estas cosas a mí no me dan miedo ni me amedrentan; al contrario, me hacen seguir luchando por las ideas en las que creo. Así que voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso”.

Asimismo, agradeció el apoyo recibido en redes sociales y acusó un amedrentamiento de parte de la “izquierda”: “Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias a todos quienes también defienden las ideas de la libertad, que están haciendo un trabajo increíble en las universidades y colegios, dando la cara a una izquierda que busca amedrentar y amenazar a quien piensa distinto“.