“House of the Dragon” anticipa la guerra Targaryen en el tráiler de su temporada 3: Míralo aquí

HBO lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa del Dragón (House of the Dragon), la serie que expande el universo de Juego de Tronos a través de la historia de la Casa Targaryen.

Los nuevos episodios llegarán después de una segunda entrega que dejó a la familia dividida por completo y al reino al borde de una guerra abierta.

La producción está basada en Fuego y Sangre, el libro de George R.R. Martin que relata parte del pasado de la dinastía Targaryen.

A diferencia de Juego de Tronos, esta historia ocurre cerca de 200 años antes del ascenso de Daenerys Targaryen y se centra en la llamada Danza de los Dragones, una guerra civil provocada por la disputa sucesoria al Trono de Hierro.

El avance muestra que la nueva temporada retomará el conflicto entre los dos bandos que reclaman el poder en Poniente. Por un lado está Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, quien busca hacer valer su derecho al trono.

Por el otro, Aegon II Targaryen, interpretado por Tom Glynn-Carney, respaldado por el sector conocido como los “verdes”. Tras los hechos de la temporada anterior, la disputa deja de ser solo política y pasa a un enfrentamiento militar con consecuencias para todo el reino.

Uno de los puntos que ha generado mayor expectativa es la llegada de la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval clave dentro de la guerra Targaryen.

Encuentra a Rhaenyra buscando avanzar sobre Desembarco del Rey, mientras Aegon y Aemond siguen en el centro de la disputa por el poder.

El tráiler también muestra una etapa de guerra más directa tras la ruptura definitiva de la familia Targaryen.

La serie volverá con parte importante de su elenco principal.

Entre los nombres confirmados están Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Fecha, horario y dónde ver la temporada 3

La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio a las 21:00 horas en HBO y HBO Max.

La entrega tendrá ocho episodios, con estreno semanal, y su final está previsto para el 9 de agosto.