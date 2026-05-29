Primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast: Seguridad y megarreforma entre los temas más esperados

El próximo lunes 1 de junio será la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast. Desde el Congreso Nacional, dará un discurso que se prevé que se extienda por poco más de una hora.
El mandatario ya se encuentra en Cerro Castillo, en Valparaíso, revisando los últimos lineamientos de lo que será su primera comparecencia ante el Congreso.
La Cuenta Pública comenzará a las 12:00 horas y el enfoque estará mayoritariamente en el proyecto de reconstrucción nacional que comenzará a discutir la próxima semana en el Senado, además de seguridad, economía y salud.
Según reportó el periodista de CNN Chile, Ivo Goic, Kast dará cuenta de cómo se recibió el Estado, las auditorías realizadas, cómo ha sido el proceso de instalación de los ministros y ministras, el estado de las finanzas públicas y distintas políticas públicas en las que se buscará avanzar durante estos cuatro años.
Asimismo, se comunicará a la ciudadanía qué se ha hecho durante estos dos meses y de qué manera ha sido.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, comentó este viernes que la Cuenta Pública “tradicionalmente ha sido un hito muy importante para todo gobierno” y que se buscará “señalar todas las cosas que el gobierno ha ido materializando, ha ido desarrollando en estos poco más de dos meses de gobierno. Y, al mismo tiempo, señalar ciertos objetivos y propósitos, hojas de ruta hacia adelante y donde, sin duda, las materias de seguridad van a ocupar un rol muy importante”.
“La ciudadanía podrá tomar conocimiento a través del presidente de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur”, detalló.
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