Casa Blanca lanza sitio sobre migración con estética extraterrestre y llama “aliens” a indocumentados

La Casa Blanca lanzó una polémica página web dedicada a la migración irregular, con una estética inspirada en relatos sobre extraterrestres y mensajes que presentan a personas indocumentadas como “aliens” que “caminan entre nosotros”.

El sitio, difundido por la administración del presidente Donald Trump, muestra un mapa de Estados Unidos que supuestamente actualiza en tiempo real el número de arrestos de migrantes indocumentados.

Con fondo negro, letras verde fluorescente y referencias a “abducciones”, la página utiliza un juego de palabras con el término inglés “alien”, que puede traducirse como “extranjero”, pero también como “alienígena” o “extraterrestre”.

El mensaje del sitio de la Casa Blanca

“Durante 60 años, el Gobierno de Estados Unidos ha guardado celosamente un secreto. Los alienígenas han caminado entre nosotros, han vivido en nuestros vecindarios y han interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana”, señala el texto del sitio.

Luego agrega: “Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado existencias aparentemente humanas y normales”.

La página continúa con una frase que ha generado críticas por su tono hacia las personas migrantes: “Con una excepción: no pertenecen aquí. Millones llegaron amparados por la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad”.

La propia cuenta oficial de la Casa Blanca promocionó el sitio en redes sociales con el mensaje “They walk among us”, frase que en español se puede traducir como “caminan entre nosotros”.

La política migratoria de Trump

El lanzamiento ocurre en medio de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, marcada por redadas, deportaciones y tensiones con estados gobernados por demócratas que se han negado a colaborar con la agencia migratoria ICE y la Patrulla Fronteriza.

Según el sitio, los usuarios pueden seleccionar un estado del mapa interactivo para revisar el número de detenciones vinculadas a migración irregular.

El texto también incorpora otra referencia al lenguaje de ciencia ficción: “Si usted ha presenciado una abducción de un alienígena, no se alarme. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”.