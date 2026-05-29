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Desocupación femenina llega a 10,5% y la tasa general alcanza su punto más alto en cinco años

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Desocupación femenina llega a 10,5% y la tasa general alcanza su punto más alto en cinco años (Agencia UNO)

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes que la tasa de desocupación femenina alcanzó el 10,5% en el trimestre febrero-abril de 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses.

La cifra contrasta marcadamente con la desocupación de los hombres, que se ubicó en 8,0% y que incluso descendió 0,2 puntos en el mismo período, ampliando la brecha de género a 2,5 puntos porcentuales.

Tasa de desocupación femenina entre febrero-abril 2025 y febrero-abril 2026

Tasa de desocupación femenina entre febrero-abril 2025 y febrero-abril 2026

El alza en el desempleo de las mujeres se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo femenina del 2,1%, que superó al avance del 1,3% en las mujeres ocupadas.

Las desocupadas se expandieron un 10,1% en doce meses, impulsadas tanto por las cesantes (10,2%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (8,7%).

Pese al aumento del desempleo, las mujeres mostraron un mayor dinamismo en su incorporación al mercado laboral. Las tasas de participación y ocupación femeninas se situaron en 53,4% y 47,8%, con incrementos de 0,6 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente.

La tasa de ocupación informal femenina alcanzó el 28,6%, superior al 25,4% de los hombres, con un alza de 1,3 puntos porcentuales en el año.

Tasa de desocupación general llega a su punto más alto en cinco años

Respecto a la tasa de desocupación a nivel país, esta alcanzó un 9,1%, siendo la cifra más alta en cinco años desde el trimestre móvil abril-junio de 2021 cuando se registró un 9,5%.

Tasa de desocupación general entre abril-junio 2021 y febrero-abril 2026

Tasa de desocupación general entre abril-junio 2021 y febrero-abril 2026

Esta cifra representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. En números, 944.794 personas se encontraban desocupadas en el país, un aumento del 4,1% en doce meses.

La fuerza de trabajo total alcanzó los 10,37 millones de personas, mientras que los ocupados llegaron a 9,43 millones.

La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,8%, aumentando un punto porcentual en un año, con 2,52 millones de personas en esa condición. Las mujeres registraron una tasa informal de 28,6% y los hombres de 25,4%.

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