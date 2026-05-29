Desocupación femenina llega a 10,5% y la tasa general alcanza su punto más alto en cinco años

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este viernes que la tasa de desocupación femenina alcanzó el 10,5% en el trimestre febrero-abril de 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses.

La cifra contrasta marcadamente con la desocupación de los hombres, que se ubicó en 8,0% y que incluso descendió 0,2 puntos en el mismo período, ampliando la brecha de género a 2,5 puntos porcentuales.

El alza en el desempleo de las mujeres se explica por un crecimiento de la fuerza de trabajo femenina del 2,1%, que superó al avance del 1,3% en las mujeres ocupadas.

Las desocupadas se expandieron un 10,1% en doce meses, impulsadas tanto por las cesantes (10,2%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (8,7%).

Pese al aumento del desempleo, las mujeres mostraron un mayor dinamismo en su incorporación al mercado laboral. Las tasas de participación y ocupación femeninas se situaron en 53,4% y 47,8%, con incrementos de 0,6 y 0,2 puntos porcentuales respectivamente.

La tasa de ocupación informal femenina alcanzó el 28,6%, superior al 25,4% de los hombres, con un alza de 1,3 puntos porcentuales en el año.

Tasa de desocupación general llega a su punto más alto en cinco años

Respecto a la tasa de desocupación a nivel país, esta alcanzó un 9,1%, siendo la cifra más alta en cinco años desde el trimestre móvil abril-junio de 2021 cuando se registró un 9,5%.

Esta cifra representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. En números, 944.794 personas se encontraban desocupadas en el país, un aumento del 4,1% en doce meses.

La fuerza de trabajo total alcanzó los 10,37 millones de personas, mientras que los ocupados llegaron a 9,43 millones.

La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,8%, aumentando un punto porcentual en un año, con 2,52 millones de personas en esa condición. Las mujeres registraron una tasa informal de 28,6% y los hombres de 25,4%.