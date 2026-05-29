Ante cifras de alta desocupación: ¿Cómo calcular cuánto dinero puedo recibir del Seguro de Cesantía?

Ante las preocupantes cifras de desempleo a nivel nacional, que durante el trimestre febrero-abril se situó en 9,1%, la cifra más alta en 5 años, desde la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) entregaron detalles respecto a cómo cobrar dicho seguro laboral.

Es así como explicaron que quienes quieran consultar cuánto monto disponen o cobrar el beneficio, deben ingresar a afc.cl con su Clave Única o clave AFC, los usuarios pueden acceder a su Sucursal Virtual de afiliados y hacer la simulación del cobro de su beneficio de cesantía.

La plataforma permite validar si el trabajador cumple con los requisitos, si tiene acceso o no al Fondo de Cesantía Solidario y realizar una estimación de su calendario de pagos.

Paso a Paso: ¿Cómo simular cuánto es el dinero que puedo recibir?

Acceso a la web de AFC: para realizar su simulación del Seguro de Cesantía, los trabajadores deben dirigirse a afc.cl e ingresar a la Sucursal Virtual de afiliados con su RUT y Clave Única. También pueden hacerlo con su clave personal AFC. En caso de escoger su Clave Única y por razones de seguridad, los usuarios deben ingresar un doble factor de autenticación que recibirán en su correo electrónico registrado en Gobierno Digital. Acceso al simulador: ya habiendo ingresado a su Sucursal Virtual de afiliados, el trabajador verá el saldo acumulado en su Cuenta Individual de Cesantía. Luego, debe seleccionar el botón “Simular Cobro del Seguro”. Antecedentes de su relación laboral: en primer lugar, el afiliado debe seleccionar el último empleador con el que mantuvo contrato. Si aún sigue trabajando, debe escoger su empleador vigente. Asimismo, debe ingresar la fecha de cese y la causal de término de su relación laboral. Si su contrato aún no ha finalizado, debe ingresar una fecha y causal de término estimativa. Adicionalmente, debe señalar la región y comuna donde trabajó, es decir, el lugar donde prestó servicios y luego hacer clic en el botón “Simular Seguro”. Resultado de la simulación: en pantalla, aparecerá un mensaje que indica si la persona cumple o no con las condiciones para cobrar el Seguro de Cesantía. Junto a ello, verá si puede acceder sólo a la Cuenta Individual o también al Fondo de Cesantía Solidario. Más abajo, el trabajador encontrará la simulación de su calendario de pagos, incluyendo fechas y montos estimados a recibir por cada mes. En la última columna, también verá los aportes del Seguro de Lagunas Previsionales a su cuenta individual de AFP, los cuales son cubiertos por el Fondo de Cesantía Solidario.

¿Dónde puedo cobrar el Seguro de Cesantía?

En caso de requerirlo, los trabajadores que cumplan los requisitos y se encuentren sin empleo al momento de la simulación, pueden continuar con el cobro del Seguro de Cesantía en el mismo sitio web www.afc.cl, sin necesidad de acudir presencialmente a una de las oficinas de AFC Chile.

Si el afiliado cesante necesita realizar el trámite de forma presencial en una de las 53 sucursales de AFC a lo largo del país, puede hacerlo presentando su cédula de identidad vigente junto con su finiquito original u otro documento de término válido. En este caso, AFC recomienda reservar hora de atención en su sitio web con anticipación.