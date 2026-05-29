INE: Comercio sube 3,2% y la producción industrial cae 4,7% por retroceso del sector minero

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este jueves los resultados del Índice de Actividad del Comercio y del Índice de Producción Industrial correspondientes a abril de 2026, mostrando una economía con señales mixtas.

El IAC a precios constantes creció 3,2% interanual, acumulando un alza de 4,1% en los primeros cuatro meses del año, mientras el IPI retrocedió 4,7% en doce meses, afectado por la caída en dos de sus tres componentes principales.

Comercio electrónico y autos lideran el alza

El dinamismo del comercio estuvo liderado por el sector automotriz, que anotó un incremento interanual de 8,6%, impulsado por la venta de vehículos y repuestos. El comercio minorista creció 3,0% y el mayorista un 2,2%.

En esa línea, destacó el Índice del Comercio Electrónico Minorista, que a precios corrientes se expandió un 14,2% interanual, acumulando un crecimiento de 16,0% en lo que va del año, liderado por productos electrónicos, alimentos, y vestuario y calzado.

En contraste, el Índice de Ventas de Supermercados a precios constantes decreció 0,1% en doce meses, con caídas en ocho de las dieciséis regiones del país.

Las mayores contracciones se registraron en Maule (-5,3%), La Araucanía (-5,0%) y Ñuble (-2,2%), mientras que las regiones Metropolitana (+1,5%), Arica y Parinacota (+3,4%) y Atacama (+1,9%) anotaron los principales resultados positivos.

Minería hunde la producción industrial

La caída del IPI se explicó principalmente por el Índice de Producción Minera, que retrocedió 9,0% interanual. La minería metálica cayó 12,6% por una alta base de comparación y bajas leyes del mineral en importantes empresas del sector cuprífero.

Como contrapeso, la minería no metálica creció 14,2% gracias a un alza en la producción de carbonato de litio, mientras los recursos energéticos subieron 5,3% por mayor producción de gas natural y petróleo crudo.

El Índice de Producción Manufacturera anotó una baja interanual de 2,5%, arrastrado principalmente por la elaboración de productos alimenticios (-7,7%), afectada por condiciones climáticas que redujeron la disponibilidad de biomasa marina.

También incidieron negativamente la fabricación de productos de metal (-15,4%) y la elaboración de bebidas (-7,3%), esta última por una reducción estratégica en la producción de vino en importantes empresas del sector.

La única nota positiva dentro de la manufactura fue la fabricación de coque y refinación del petróleo (+22,7%), favorecida por una baja base de comparación.

Mientras que, el único componente del IPI que anotó crecimiento fue el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua, con un alza de 0,9% interanual, impulsado por una mayor generación eléctrica proveniente de centrales solares (+2,3%).

Sin embargo, el sector de gas retrocedió 12,1% por menor regasificación de gas natural licuado, y el agua cayó 0,2% por menor distribución hacia el sector residencial.

Analistas anticipan nueva caída del Imacec en abril

Los datos sectoriales publicados este jueves llevaron a los principales centros de análisis del país a proyectar una contracción de la actividad económica en abril.

Coopeuch estima una caída del Imacec de 0,6% interanual, resultado que estaría explicado principalmente por la minería, que restaría 1,4 puntos porcentuales al índice.

Por su parte, el centro de estudios Clapes UC proyecta una baja similar, en torno al 0,5%, cifra que también quedaría por debajo del +0,1% contemplado en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE).

Ambas instituciones coinciden en que el comercio —que aportaría positivamente con 0,3 puntos porcentuales— y los servicios —con 0,6 puntos— no lograrían compensar el arrastre negativo de la minería (-10,6%) y la industria (-2,7%).