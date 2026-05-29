Ministro Mas califica como “drama social” alza en el desempleo y llama a aprobar megarreforma: “No hay tiempo que perder”

Este viernes, el INE dio a conocer que la tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril de 2026 registró un alza, ubicándose en 9,1%.

De acuerdo con la institución, la cifra corresponde a un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en los últimos 12 meses y se debe al “alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%)”.

La situación es más profunda en el caso de las mujeres, que en el mismo período de tiempo llegaron a un desempleo de 10,5%, con un alza de 0,8 pp. en el último año.

Tras ello, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó que la tasa de desempleo es una “consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”.

“Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral“, escribió en su cuenta de X.

En esa línea, el secretario de Estado afirmó que la megarreforma del Gobierno “es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”.

Cabe recordar que la iniciativa contempla una serie de medidas en el ámbito económico, seguridad, entre otros, promoviendo la inversión y el mejoramiento del empleo. A partir de la próxima semana comenzará su tramitación en el Senado, luego de haber sido despachada desde la Cámara Baja con un amplio respaldo.