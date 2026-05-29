Ministro Mas califica como “drama social” alza en el desempleo y llama a aprobar megarreforma: “No hay tiempo que perder”

Este viernes, el INE dio a conocer que la tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril de 2026 registró un alza, ubicándose en 9,1%.
De acuerdo con la institución, la cifra corresponde a un aumento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en los últimos 12 meses y se debe al “alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%)”.
La situación es más profunda en el caso de las mujeres, que en el mismo período de tiempo llegaron a un desempleo de 10,5%, con un alza de 0,8 pp. en el último año.
Tras ello, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expresó que la tasa de desempleo es una “consecuencia de un país que lleva más de una década estancado”.
“Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral“, escribió en su cuenta de X.
En esa línea, el secretario de Estado afirmó que la megarreforma del Gobierno “es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego”.
Cabe recordar que la iniciativa contempla una serie de medidas en el ámbito económico, seguridad, entre otros, promoviendo la inversión y el mejoramiento del empleo. A partir de la próxima semana comenzará su tramitación en el Senado, luego de haber sido despachada desde la Cámara Baja con un amplio respaldo.
La alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social. Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral.…
— Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) May 29, 2026
Lo más leído
- Contraloría se suma al Día del Patrimonio: Abrirá su sede central y contralora Dorothy Pérez recibirá a los visitantes
- "Al 5 y al 1 les decimos...": La "particular" aclaración de un jugador al árbitro y al rival para evitar problemas de racismo
- Camino a la ONU: Michelle Bachelet se reúne con Emmanuel Macron, uno de los cinco presidentes con poder de veto en las elecciones
- José Antonio Kast nombra a expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial del Gobierno
- Sernac e ISP hacen llamado a "no adquirir ni utilizar" preservativos sin registro sanitario: Revisa cuáles son