“Quiero representar a todos los sectores, sobre todo a la gente trabajadora que no tiene voz ni oportunidades, ser una voz ciudadana”. Así define su candidatura a la Convención Constitucional la actriz e instructora de yoga Yuyuniz Navas, quien competirá el 11 de abril para ser parte de la redacción de la nueva Carta Magna.

La diseñadora gráfica de 48 años integra el pacto Vamos por Chile, como independiente con cupo UDI, por el distrito 9 (Renca, Conchalí, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Lo Prado Cerro Navia y Huechuraba) y destacó que los pilares en su agenda como eventual constituyente son la salud integral, es decir física y mental, la libertad, la mujer y la educación.

Lee también: Francisca Desbordes busca un cupo por el D6: “Me gustaría ayudar a impulsar el proyecto de mi papá”

“La idea es equiparar el sistema público y privado de la salud, que colaboren, lo hemos visto en la pandemia. Pudieron colaborar por el bien de la comunidad, tener cobertura en todas las áreas”, comentó Navas en entrevista con CNN Chile, instancia en la que manifestó que se debe incorporar la salud mental, porque “la salud física no es nada sin la salud mental, debe ser el gran foco de preocupación. En la pandemia vimos aumentado de violencia intrafamiliar, la gente esta estresada”.

Yuyuniz Navas es en parte recordada por sus trabajos en el mundo del espectáculo y la cultura, en teleseries de fines de los ’90 y principios de los ’00 como Tic Tac, Aquelarre y Pura Sangre, pero hace ya años que es conocida por su vinculación al yoga y como coach espiritual. Por esto sincera que participar en la elección es un nuevo mundo, pero que no siente “miedo”, ya que “estoy estudiando para poder cumplir este desafío”.

Candidata por las nuevas generaciones

Cuando se realizó el acuerdo para llevar a cabo el plebiscito del 25 de octubre, donde la ciudadanía terminó expresando su deseo por redactar una nueva Carta Fundamental a través de la Convención Constitucional, Navas estuvo en contra y en 2020 llamó a votar Rechazo. Hoy dice que el panorama cambió.

“Sentía que no era lo que necesitamos como país. Todos los recursos que se gastaron para hacer el plebiscito se podrían haber usado en políticas públicas”, cuestionó Navas. Sin embargo, una vez el inicio del proceso fue una realidad, sinceró que “emergió en mí un necesidad profunda de tomar un rol concreto y activo, por mi hija y por las nuevas generaciones”.

Lee también: Ignacio Cortés (18), el candidato a la CC más joven de todo Chile, apunta a disolver Carabineros

La aspirante a integrar la CC -cuyo eslogan es “tu voz ciudadana”- aseguró que “siempre he tenido un deber cívico”, que no ha faltado a ninguna votación y que comparte muchos de los principios de la UDI, como “la libertad de expresión, en la educación y para emprender”.

Es por eso que entre sus referentes del quehacer político mencionó a la ex ministra de la Mujer Isabel Plá (UDI), pero también a la ex titular de Educación Marcela Cubillos y al diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli). Sin embargo, prefirió mantenerse como independiente, ya que “muchos políticos pueden tener ideas interesantes, pero sus ideologías los perjudican”.

La libertad y la familia

Junto a la salud mental, otros puntos clave para la candidata nacida en Bogotá y que llegó a Chile a los 4 años son la familia y la libertad: “En la media que tengamos libertad para elegir… Dios nos dio el libre albedrío, lo más preciado que tenemos. Es fundamental que cada uno pueda elegir qué religión quiere, su educación, el sistema de salud, cómo quiere vivir“.

“La familia es lo más importante en una sociedad y hoy está segregada, separada. Hay muchas demandas a nivel de responsabilidad, por lo que están muy estresados y hay pocas redes de apoyo. Tiene que volver a estar en el puesto número uno de nuestra Carta Magna“, subrayó la artista e hija de la conductora Eli de Caso.

Funas y polémicas de Twitter

Durante los últimos so años, Twitter ha estado muy presente en la vida pública de Yuyuniz Navas. En varias ocasiones ha recibido duras críticas por algunos de sus comentarios, incluso la han llegado a funar. “Ha sido fuerte y doloroso darse cuenta de lo mal que estamos y por eso me importa tanto la salud mental, puedo tener diferencias con cualquier persona, pero diferente es que lo mande a matar o que me estén tres días funando”, criticó.

Entre las polémicas más acaloradas en la mencionada red social aparece un comentario realizado en octubre del 2019, cuando dijo que “cada uno viene a vivir lo que necesita su alma. Cada uno elige antes de venir cómo va a morir, incluso”. Esto molestó a muchos, ya que fue una respuesta a la pregunta de si ese principio se aplicaba en casos de abusos.

Lee también: Andrés Carey: La importancia de la tecnología y las energías limpias en la nueva Constitución

“Cada uno interpreta lo que quiere, lo único que quise decir, y lo mantengo, es que cada uno es protagonista de su vida, independiente de las cosas dolorosas o catafóricas que nos toquen. Soy responsable de construir y destruir mi vida, puedo vivir lamentándome de todo lo terrible y construir una vida de calamidades. Sin embargo, puedo usar esa experiencia traumática y trascenderla, sacar el aprendizaje, cambiarle el significado y tomarlo como algo que me hizo crecer“, explicó.

Incluso enfatizó en que “lo más importante es salir de la victimización, porque la víctima es un rol que uno toma, una posición en la que uno se pone, porque puede recibir cosas cambio, porque te conviene, anda a saber tú por qué usan ese rol, pero debemos dejarlo como sociedad, como mujeres, como víctimas de abuso o violación”.

Agenda de género y movimientos feministas

Navas fue clara al expresar que “no soy partidaria de ningún movimiento feminista” y que “no comparto cómo lo dicen Lastesis, que el hombre es violador”, puesto que para ella no se debería educar de esa manera. “La violencia no es ningún medio para lograr nada y eso es lo que hay que erradicar en todas las áreas donde quede un espacio de violencia en la Constitución”, agregó Navas, quien reveló en 2019 que sobrevivió a un abuso.

“Vivir una situación de violencia intrafamiliar es una de las situaciones más delicadas que podemos vivir a nivel de familia. No hay apoyos y por eso es importante que quede bien estipulado en la Constitución y uno de mis pilares también es el tema mujer y ver en qué articulo podemos dejar bien especificado para que la mujer quede protegida de cualquier acto de violencia“, adelantó.

Asimismo, profundizó que la violencia siempre va aumentando y que si en una relación de pareja “la mujer aceptó que el hombre le falte el respeto, le tire la talla delante de amigos y la menosprecie, para las mujeres es muy delicado, porque la mujer está encargada de cuidar y criar a los hijos, posterga su trabajo para quedarse en la casa y no tiene posibilidades económicas para irse. La mayoría que se queda y aguanta es porque no tiene redes de apoyo, no tiene la posibilidad económica de salir, porque no tiene la valentía, el apoyo, porque se sienten víctimas y no protagonistas”.

Lee también: Andrés Carey: La importancia de la tecnología y las energías limpias en la nueva Constitución

Si bien Yuyuniz Navas advirtió que el “hombre tiene responsabilidad absoluta en la violencia de género” y que “si permito que me falten el respeto, que me abusen, puede que el día de mañana no la cuente”, reflexionó la necesidad de “subir esa autoestima y por eso es importante la salud mental y emocional”, tanto como individuos y como sociedad.

“Dentro del área de educación, me interesa mucho que se empiece a respetar y valorar para que seamos más patriotas, para honrar nuestra tierra, nuestra gente, nuestras costumbres. Eso nos sube nuestra autoestima, nos hace sentirnos importantes, tomar un rol protagónico”, concluyó.