“El Ejecutivo debe tener un estándar mucho mayor que los diputados que buscan obstaculizar el proceso”: Raúl Leiva (PS) por indicaciones a la megarreforma

El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, abordó en Radio Duna, las tensiones que se han generado durante la tramitación de la denominada megarreforma impulsada por el Ejecutivo, especialmente a raíz de las numerosas indicaciones presentadas para modificar el proyecto.

En medio de las críticas cruzadas por el desarrollo de la discusión legislativa, el parlamentario afirmó que la complejidad del proceso responde también a la magnitud de la iniciativa. “Para dialogar se necesitan dos, pero este es un tema bien complejo donde se buscan modificar más de 25 leyes, esa es la principal dificultad”, señaló.

“Lo que genera una complejidad mayor es la respuesta del Ejecutivo al caer en la misma suerte de estos parlamentarios que inundan de indicaciones para obstruir el desarrollo del proceso”, sostuvo.

Leiva cuestionó además la forma en que el Ejecutivo ha reaccionado frente a las indicaciones ingresadas por algunos parlamentarios, apuntando a que La Moneda debe mantener una postura distinta frente a quienes —a su juicio— buscan entorpecer la tramitación.

En esa línea, insistió en que “el Ejecutivo debe tener un estándar mucho mayor que uno o varios diputados que pretendan obstaculizar el proceso legislativo. No pueden contestar de la misma manera”.

El parlamentario también defendió la necesidad de resguardar el rol institucional del Gobierno, más allá de las diferencias políticas que puedan existir con el contenido de la propuesta. “El Ejecutivo me puede gustar o no, pero hay que respetarlo porque lo eligió la ciudadanía, por eso exijo un estándar mayor”, indicó.

Finalmente, Leiva llamó a dejar de lado la confrontación política y concentrar la discusión en el contenido de la reforma. “En vez de irme por el show de las mil y tantas, concentrémonos en mejorar el proyecto para que sea lo menos malo posible porque el que pagará las consecuencias es nuestro país”.