“Nosotros no somos un partido que se dedica a la extorsión política”: Kaiser cuestiona negociación del PDG con el Ejecutivo por acuerdo tributario

El presidente del Partido Nacional Libertario y exabanderado presidencial, Johannes Kaiser, lanzó críticas contra el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG) en materia tributaria, apuntando directamente a la forma en que se desarrollaron las negociaciones con el Ejecutivo.

Durante una entrevista en Universo al Día de Radio Universo, Kaiser se refirió al entendimiento que permitió avanzar en la reducción del impuesto para las pequeñas y medianas empresas al 12,5%, cuestionando las exigencias que el PDG incorporó en las conversaciones con el Ministerio de Hacienda.

En ese contexto, el exdiputado marcó distancia con la estrategia adoptada por la colectividad encabezada por Franco Parisi y sostuvo que su sector tiene una manera distinta de enfrentar los acuerdos políticos.

“Nosotros no somos un partido que se dedica a la extorsión política. Si consideramos que una medida es necesaria porque es correcta, no la condicionamos a que nos den otra cosa más a cambio”, afirmó Kaiser.

El dirigente libertario apuntó especialmente a las solicitudes adicionales impulsadas por el PDG durante la negociación, entre ellas la propuesta para eliminar el IVA a los pañales, señalando que ese tipo de condicionamientos no corresponden a una discusión legislativa seria.

Las declaraciones surgieron luego del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el PDG para respaldar la rebaja tributaria destinada a las Pymes, iniciativa que fue presentada por el Gobierno como parte de sus medidas económicas.