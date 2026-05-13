Paulina Vodanovic cuestiona el “tutti frutti” en Ley de Reconstrucción: “La gente no entiende esta pelotera”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la forma en que el Gobierno ha tramitado la Ley de Reconstrucción Nacional y afirmó que la iniciativa mezcla materias demasiado diversas, lo que ha dificultado la comprensión ciudadana del debate.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria apuntó al plazo fijado por el Ejecutivo para avanzar con la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en medio del vencimiento de la urgencia y de la presentación de indicaciones tanto de la oposición como del propio Gobierno.

“Yo no sé si la gente entiende esta pelotera de discusiones, de la urgencia, de legislar algo tan importante como todas las medidas que vienen aquí”, señaló Vodanovic.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, senadora (PS): “Es el presidente de la República el que le pone plazo a los proyectos, y es él que podría evaluar que no es bueno legislar de esa manera, sin que la gente entienda”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/hdSeXkzIXj — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

Vodanovic critica el “tutti frutti” de la Ley de Reconstrucción

La presidenta del PS sostuvo que el proyecto incluye materias muy distintas entre sí, lo que a su juicio ha generado confusión respecto del verdadero alcance de la iniciativa.

“Aquí viene mezclado temas de propiedad intelectual, temas de pyme, de subsidio al empleo, con la reforma tributaria, con una invariabilidad tributaria, con el CAE. O sea, es realmente un tutti-frutti”, afirmó.

Vodanovic planteó que el Congreso también cumple una función pedagógica, ya que las discusiones legislativas deben permitir que la ciudadanía entienda qué medidas se están debatiendo, para qué sirven y cuál podría ser su impacto.

“La discusión que se da en las comisiones tiene por finalidad que la ciudadanía entienda de lo que estamos discutiendo, para qué son las medidas que se están tomando”, dijo.

En esa línea, afirmó que el debate legislativo se ha transformado en una “trifulca” difícil de seguir para la ciudadanía y que la incertidumbre ya no se limita a la seguridad pública, sino también a la situación económica de los hogares.

“La gente ha cambiado el temor a la seguridad ciudadana (…) ahora también ha mutado a una incerteza en lo doméstico, en no saber si van a llegar a fin de mes, si se les va a mantener la PGU, si se les va a mantener los almuerzos a los niños”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, senadora (PS): “Lo que ha hecho el CFA es decir ‘esto es grave, están creando un déficit que va a permanecer por lo menos hasta el 2031 y puede ser hasta el 2050’. ¿Cuántas generaciones va a afectar?”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/nuCmwTIqbK — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

Críticas a la urgencia y llamado a escuchar señales

La senadora también apuntó a la decisión del Gobierno de mantener una tramitación acelerada del proyecto. Según dijo, el plazo es “autoimpuesto” por el Ejecutivo y podría ser reevaluado por el Presidente.

“Es el Presidente de la República el que le pone plazo a los proyectos. Y es el Presidente de la República, en consecuencia, el que podría evaluar que no es bueno legislar de esa manera tan precipitadamente”, afirmó.

Vodanovic sostuvo que durante la discusión en la Comisión de Hacienda ha predominado el debate administrativo por la gran cantidad de indicaciones, más que una deliberación de fondo sobre el contenido del proyecto.

“Cuando la democracia se transforma en formalismo es un problema”, advirtió.

La parlamentaria defendió las indicaciones presentadas por la oposición y dijo que existen propuestas “serias” en materias como canasta básica, vivienda y empleo. Entre ellas, mencionó medidas para apoyar el pie de la primera vivienda y aliviar el impacto del alza del transporte derivada de la aplicación del Mepco.

“Hay propuestas serias que se hicieron desde el PPD hasta el PC”, afirmó.

Respecto de las indicaciones inadmisibles, Vodanovic sostuvo que esa discusión debería abrir espacio para que el Gobierno revise cuáles ideas puede patrocinar o recoger, en vez de descartarlas por provenir de la oposición.

“La admisibilidad está dada porque uno pueda conversar con el Gobierno y que el Gobierno tenga esa capacidad de escuchar”, planteó.

#CNNChileRadio | Paulina Vodanovic, senadora (PS): “Le criticaban al Gobierno anterior un exceso de ideología, y lo que vemos hoy día es una extrema ideología de confiar en el crecimiento y en la política del chorreo que sabemos que no ha funcionado en Chile ni en otras partes… pic.twitter.com/UgD1Cpd7Li — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

Vodanovic acusa que el Gobierno “no está entendiendo las señales”

La presidenta del PS aseguró que el Ejecutivo debería tomar en cuenta las advertencias formuladas por distintos actores, entre ellos el FMI, el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, las pymes y sectores vinculados a capacitación.

“Yo creo que el Gobierno no está entendiendo las señales del FMI, del Consejo Fiscal Autónomo, de la Corte Suprema, de los partidos políticos, de las pymes, de la gente que está en el mundo de la capacitación”, sostuvo.

En particular, criticó el eventual término de la franquicia Sence y cuestionó la idea de reemplazar ciertos procesos de capacitación por herramientas en línea.

“¿Cómo alguien se va a capacitar por YouTube? Si uno quiere destapar el lavaplatos en la casa, podrá mirar un tutorial, pero si quiere aprender a manejar una maquinaria (…) no basta con ver un tutorial de YouTube”, dijo.

Vodanovic también rechazó que las indicaciones de la oposición sean calificadas como un intento de obstrucción legislativa. Recordó que durante la reforma educacional del segundo gobierno de Michelle Bachelet se presentaron cerca de 1.600 indicaciones desde la derecha, sin que ello fuera tratado de la misma forma.

“Hoy día lo que nosotros pedimos es que al Parlamento se respete en su institucionalidad”, afirmó.

De cara a la discusión en el Senado, la parlamentaria sostuvo que espera una conversación más pausada y con mayor disposición a introducir cambios. Sin embargo, advirtió que un eventual acuerdo debe tener contenido real y no reducirse a una foto política.

“El acuerdo no vale en sí mismo, el acuerdo vale en cuanto representativo de la diversidad de un país, de la diversidad de miradas y de las propuestas y soluciones que se le ofrecen al país”, concluyó.