El regreso de Trump a Pekín: Presidente de Estados Unidos arriba a China para reunirse con Xi Jinping

Pekín, 13 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en Pekín a las 19.50 hora local (11.50 GMT) para iniciar una visita de Estado a China que se alargará hasta este viernes, su segunda al país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato.

Trump, que viaja acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple), se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

El mandatario estadounidense fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino, Han Zheng, junto al embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, y el viceministro chino de Exteriores Ma Zhaoxu, en una ceremonia de bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor.

Más de 2 millones de usuarios seguían este miércoles en directo en CCTV el aterrizaje del Air Force One en Pekín, según mostraban las emisiones de la cadena estatal china.

Trump afronta una agenda concentrada en apenas dos días que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolarias en espacios emblemáticos del poder chino como el Gran Palacio del Pueblo y Zhongnanhai, sede de la cúpula del Partido Comunista chino (PCCh).

La visita se produce nueve años después del anterior viaje de Trump a China, en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la Ciudad Prohibida de Pekín.

Ambas partes buscan ahora consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras y acceso al mercado chino.

Antes de su llegada a Pekín, delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvieron este miércoles en Seúl unas consultas económicas “constructivas” para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias, afirmó la agencia de noticias china Xinhua.

Trump también adelantó antes de partir hacia Pekín que abordará con Xi la situación de Taiwán -isla autogobernada a la que Washington vende armamento y Pekín no descarta invadir- y la guerra en Irán, mientras Washington presiona a China para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio.

Horas antes del aterrizaje de Trump, el Gobierno chino instó este miércoles a EE.UU. a “manejar con prudencia” la cuestión de Taiwán y a “detener” el envío de armamento a la isla. Por su parte, el líder republicano dijo que pedirá a China “abrir” el país a las empresas estadounidenses. EFE