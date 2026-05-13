Consumo mundial de vino cae en 2025 y Chile reduce 27% su superficie vitícola desde 2019

El consumo mundial de vino continuó a la baja en 2025, en medio de cambios en los hábitos de consumo, presiones económicas y un escenario internacional más complejo para la industria.

Según el balance anual de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el consumo global llegó a 208 millones de hectolitros, lo que representa una caída de 2,7% respecto de 2024.

El retroceso confirma una tendencia que se arrastra desde 2018. De acuerdo con el organismo, desde ese año el consumo mundial acumula una baja de 14%.

¿Por qué está cayendo el consumo mundial de vino?

La OIV atribuye el descenso a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre ellos, menciona cambios en los patrones de consumo, nuevas preferencias de estilo de vida, modificaciones en los hábitos sociales y una presión económica que afecta el poder adquisitivo en distintos mercados.

La baja también se da en un contexto de mayores costos, precios elevados y menor dinamismo en algunos de los principales países consumidores.

Estados Unidos, que por años ha sido uno de los mercados más relevantes para el sector, registró una disminución de 4,3% en 2025, hasta 31,9 millones de hectolitros.

En Europa, Francia mantuvo una tendencia descendente iniciada hace décadas y anotó una caída de 3,2%. Italia también retrocedió con fuerza, con una baja de 9,4%, hasta 20,2 millones de hectolitros.

China, en tanto, profundizó su retroceso. El país asiático pasó de ser el sexto consumidor mundial en 2020 a ubicarse en el puesto 11 en 2025, según el informe de la OIV.

Brasil y Japón muestran señales distintas

A diferencia de la tendencia global, algunos mercados registraron aumentos en el consumo durante 2025. Entre ellos aparecen Brasil y Japón.

En el caso brasileño, la OIV estimó que el país alcanzó el mayor volumen de consumo de su historia, con 4,4 millones de hectolitros. La cifra representa un fuerte repunte frente al bajo nivel observado en 2024.

Entre los diez principales mercados, Portugal fue el único que mostró crecimiento, impulsado principalmente por la demanda interna.

Chile reduce su superficie vitícola

El informe también aborda la evolución de las superficies vitícolas en el mundo. En el caso de Chile, la OIV reportó una nueva baja durante 2025.

La superficie vitícola nacional se redujo 3,7% y llegó a 154 mil hectáreas. Con ello, el país mantiene una tendencia descendente que comenzó en 2020.

Desde 2019, el viñedo chileno acumula una contracción de 27%, según el balance del organismo internacional.

La baja se suma a otros retrocesos observados en América del Sur. Argentina, por ejemplo, redujo su superficie vitícola en 1,9% hasta 196 mil hectáreas, continuidad de una tendencia iniciada en 2015.

Brasil, en cambio, volvió a expandir su superficie por quinto año consecutivo y alcanzó 91 mil hectáreas, un aumento de 9,6% frente a 2024.