Ignacio Briones sobre la propuesta de repatriación de capitales en la megareforma: “Parece contradictorio cobrar el CAE y no hacer lo mismo con los frescos que evadieron impuestos”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó en CNN Prime el proyecto de Reconstrucción Nacional que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara, luego de que se aprobara la idea de legislar.

A nivel general, considera que es una buena iniciativa para fomentar el crecimiento económico del país. Sin embargo, expresó reparos respecto de algunas medidas, entre ellas la repatriación de capitales.

“A mí la repatriación nunca me ha gustado, porque básicamente es un premio para quienes hicieron trampa. Y yo no creo que haya que darle premios a quienes hicieron trampa, ni en impuestos ni a quienes no pagan el CAE. De hecho, parece contradictorio el discurso de exigir el pago del CAE y no hacer lo mismo con los frescos que evadieron impuestos, y decirles: ‘Venga acá con una tasa preferencial, con un premio’”, argumentó.

En otro punto, destacó las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

“Esto afecta el comportamiento evasivo futuro de las personas. Se dice: ‘Voy a evadir, no voy a declarar toda mi renta, porque total después va a venir un perdonazo y ahí lo limpiamos’”, manifestó.

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