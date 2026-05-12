Ignacio Briones valora la megareforma del gobierno, pero aboga por compensaciones: “Si no se normalizan las cuentas fiscales, vamos a pasar el límite prudente de deuda del 45%”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó en CNN Prime el debate sobre el proyecto de reconstrucción nacional que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara, luego de que se aprobara la idea de legislar.

Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto de su visión general de la iniciativa y sobre si, en caso de ser parlamentario, estaría a favor de legislar, respondió: “Totalmente”.

Además, explicó que separaría la megareforma en dos partes: las medidas procrecimiento, que contemplan rebajas tributarias y avances en materia de permisos ambientales para acortar plazos, manteniendo los estándares de protección; y los aspectos recaudatorios, como el impuesto sustituto, la repatriación de capitales y la exención transitoria del IVA.

“La eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores, por ejemplo, no tiene nada que ver con crecimiento y tengo una visión crítica. Pero, en lo sustantivo, me cuadro 100%; va en la dirección correcta”, expuso.

#CNNPrime | Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, por recorte de US$6 mil millones prometido por el gobierno: “Le creo que Kast cuando dice que no van a tocar el gasto social. Por eso mismo creo que es muy difícil ese recorte en 18 meses”@tv_monica… pic.twitter.com/xh2brcGAfs — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

En esa línea, el economista deslizó una reflexión: “Seamos conservadores en lo fiscal, puesto que eso beneficiaría al proyecto”, en relación con revisar las experiencias anteriores y evitar el endeudamiento.

“Hemos hablado del proyecto, que es deficitario, como lo ha dicho el propio Gobierno y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Pero todo lo que se haga en materia de gasto, eficiencia del gasto o recorte del gasto, hay que verlo no solo en relación con este proyecto, sino con la película completa, porque al final lo que interesa es el saldo fiscal de Chile”.

Y afirmó: “Si Chile no logra converger ni normalizar sus cuentas fiscales, vamos a seguir endeudando al país, pasando el límite prudente del 45%, y ya estamos ahí. Hoy no podemos traspasarlo, no podemos correr ese riesgo”.

En esa línea planteó que las mejoras al proyecto son necesarias para evitar el endeudamiento. “Yo pienso que con los números que están arriba de la mesa, evidente (el país requiere endeudarse). A menos que haya unas compensaciones de recorte de gasto, que sean no solo los 6,000 millones prometidos para estabilizar las finanzas públicas del desequilibrio que venía la administración anterior, sino que hay un extra respecto a este proyecto. Pero esa cuenta no es infinita, digamos”.

#CNNPrime | Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, por eliminación de contribuciones en megaproyecto: “Siempre me ha parecido una mala medida. Es una medida populista y de campaña, una promesa de campaña. Es totalmente regresiva”@tv_monica… pic.twitter.com/Jj0TiyTcIZ — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

#CNNPrime | Ignacio Briones, economista y exministro de Hacienda, por eliminación de contribuciones en megaproyecto: “Es perder el principio de subsidiariedad. Tenemos que defender la autonomía financiara local”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/YLtHRUEzWu — CNN Chile (@CNNChile) May 13, 2026

Respecto de la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), del 27% al 23%, consideró que “es necesaria y factible, no solo la rebaja, sino también la reintegración tributaria”.

En esa línea, subrayó que dicha rebaja es importante, ya que las medidas procrecimiento son fundamentales. Sin embargo, sostuvo que es clave que exista “credibilidad fiscal para dar certeza de que este cambio perdure”, lo que podría lograrse mediante “medidas compensatorias de distinta naturaleza”.

Además, afirmó que comparte el diagnóstico planteado por el expresidente del Banco Central y economista Rodrigo Vergara respecto del Crédito Tributario por Empleo Formal.

“Es una de las medidas más caras de este proyecto”, cuestionó. En esa línea, argumentó que él no impulsaría esa medida y sugirió que sería más efectivo entregar un subsidio directo al empleo.

Por último, deslizó algunas propuestas para construir un plan “robusto a todo evento”, lo que, a su juicio, se lograría apuntando a nuevas fuentes de ingresos, como la eliminación de la renta presunta y una baja gradual al impuesto al diésel.

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Además, calificó como “lamentable” y “una medida dilatoria” los dichos del diputado Jaime Araya (ind-PPD), quien en el programa de streaming Provócame adelantó que la oposición presentaría cerca de 2.500 indicaciones. Actualmente, ya han ingresado más de mil. “Eso es mala política”, afirmó.

“Tiene que haber una discusión en su mérito, ojalá bien técnica y no ideologizada ni con maniobras dilatorias. Tenemos dos cámaras y probablemente esta historia sea parecida a lo que hemos visto en administraciones anteriores, donde la gran discusión de fondo va a ocurrir en el Senado. Yo espero que sea con altura de mira, pensando en el bien de Chile, con un proyecto que tiene elementos muy valiosos para salir del estancamiento en el que estamos hace un buen rato”, dijo.