Ignacio Briones respalda la megarreforma del gobierno: “Yo me cuadro 100% en lo medular, va en la dirección correcta”

El exministro de Hacienda de Sebastián Piñera respaldó el denominado proyecto de reconstrucción nacional o “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Prime, el economista aseguró que se mostraba “totalmente a favor, totalmente a favor” de la iniciativa: “(…) Yo me cuadro 100% en lo medular, va en la dirección correcta”.

“Es necesario y es factible, no solo la rebaja, sino también la reintegración tributaria. Ahí está también el elemento de invariabilidad que podemos conversar. Pero yendo a la baja, yo creo que hay un cierto consenso, y eso es una buena noticia”, complementó el también militante Evopoli.

Sobre las compensaciones, Briones planteó: “Número uno puede ser recortes o eficiencias de gasto, pero que no están en el proyecto y que quizás vamos a conocer en pocas semanas más cuando el gobierno presente su trayectoria de metas fiscales. Pero entendiendo que los recortes de gastos son más fáciles decirlos que hacerlos, sobre todo el orden de dignidad que estamos hablando”.

“Después tienes otro camino que es acortar o bajar los costos de este propio proyecto. Como decía Rodrigo Vergara ayer en Tolerancia Cero y lo hemos dicho otro, una de las medidas más caras de este proyecto tiene que ver con el famoso crédito tributario al empleo”, cerró.