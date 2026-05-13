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Rafael Araos afirma que plan de desvinculaciones de la ministra Lincolao es “real” y que “fue la gota que rebalsó el vaso” tras constantes diferencias

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El exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, abordó los motivos de su salida de la cartera encabezada por la ministra Ximena Lincolao.

Según su versión, señaló a Chilevisión Noticias que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones fue real y que habría más personas dentro del Ministerio de Ciencia al tanto de la situación.

“Te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?”, sostuvo Araos a través de un escrito enviado al citado medio.

Y agregó: “¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué pasó? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”.

Según publicó La Tercera, la distancia entre Araos y Lincolao se remontaría a cuando la secretaria de Estado le habría ordenado ejecutar un plan de desvinculación dentro de la cartera. Esto contemplaba cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación.

¿Qué dijo la ministra Ximena Lincolao?

La titular de Ciencia, en conversación con Radio Infinita, descartó que haya existido un plan para despedir funcionarios y enfatizó que la renuncia de Araos responde a diferencias en los estilos de trabajo.

“Lo que ocurrió acá era que son dos estilos diferentes de trabajo. El investigador Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación y de la tecnología”, afirmó, y planteó que se trató de una “decisión mutua”.

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