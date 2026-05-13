Rafael Araos afirma que plan de desvinculaciones de la ministra Lincolao es “real” y que “fue la gota que rebalsó el vaso” tras constantes diferencias

El exsubsecretario de Ciencia, Rafael Araos, abordó los motivos de su salida de la cartera encabezada por la ministra Ximena Lincolao.

Según su versión, señaló a Chilevisión Noticias que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones fue real y que habría más personas dentro del Ministerio de Ciencia al tanto de la situación.

“Te puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?”, sostuvo Araos a través de un escrito enviado al citado medio.

Y agregó: “¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué pasó? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”.

Según publicó La Tercera, la distancia entre Araos y Lincolao se remontaría a cuando la secretaria de Estado le habría ordenado ejecutar un plan de desvinculación dentro de la cartera. Esto contemplaba cerca de 40 personas, equivalente al 30% de la dotación.

¿Qué dijo la ministra Ximena Lincolao?

La titular de Ciencia, en conversación con Radio Infinita, descartó que haya existido un plan para despedir funcionarios y enfatizó que la renuncia de Araos responde a diferencias en los estilos de trabajo.

“Lo que ocurrió acá era que son dos estilos diferentes de trabajo. El investigador Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación y de la tecnología”, afirmó, y planteó que se trató de una “decisión mutua”.