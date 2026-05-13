Codelco: Auditoría preliminar revela sobreestimación de producción en diciembre de 2025

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) reveló un informe preliminar de auditoría interna que detectó el incumplimiento de protocolos en la contabilización de 20.000 toneladas métricas de cobre fino (tmf) durante diciembre de 2025.

Según lo informado por Diario Financiero, el hallazgo sugiere que la producción reportada en el último mes del año pasado fue abultada artificialmente, lo que permitió a la estatal alcanzar sus metas anuales de producción.

La controversia surgió luego de que la minera informara un volumen histórico de 172.300 toneladas en diciembre, cifra que contrastó drásticamente con el promedio de 105.600 toneladas registrado entre enero y noviembre del mismo periodo.

En marzo, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) reportó que la producción de la estatal cayó a 91.000 toneladas, un descenso del 47% respecto al cuestionado cierre de año. Ante las dudas de analistas, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, defendió inicialmente las cifras calificando las críticas como un “comentario infundado” y atribuyendo el alza a una “limpieza de inventarios“.

Sin embargo, la investigación solicitada por el Comité de Auditoría del directorio arrojó resultados preliminares que apuntan a irregularidades normativas. Según el documento, César Márquez Márquez, Gerente de Presupuesto y Control de Gestión, habría gestionado la inclusión de las 20.000 toneladas como productos terminados sin contar con las aprobaciones de la Gerencia de Contabilidad ni de la Gerencia de Servicios Comerciales.

La auditoría señala que el ejecutivo “excedió sus facultades” y utilizó una normativa —la IFC N°108 sobre productos en proceso— que no estaba destinada a este fin, afectando la precisión del cálculo de costos y la imagen corporativa de la institución.

El proceso también involucra a René Galleguillos, Gerente General de la División Chuquicamata (DCH), quien habría firmado la nota interna redactada por Márquez para validar la operación. Ambos ejecutivos, junto a otros posibles implicados, tienen plazo hasta la medianoche de hoy para presentar sus descargos y antecedentes documentales que permitan complementar o rebatir los hallazgos de la revisión interna.

Desde la estatal confirmaron que el proceso se encuentra actualmente en desarrollo y bajo estricta reserva. Del mismo modo, reafirmaron su compromiso con los estándares técnicos y aseguraron que entregarán información oficial una vez que el Comité de Auditoría valide el informe final.