Final de la Champions League 2026: Fecha, horario y dónde ver el duelo entre Arsenal y PSG

La UEFA Champions League 2025-26 ya tiene finalistas. Arsenal y Paris Saint-Germain disputarán la definición del principal torneo de clubes de Europa.

El encuentro se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, estadio que recibirá por primera vez una final de Champions League.

Para los fanáticos chilenos, el duelo tendrá un horario distinto al habitual: el partido comenzará a las 12:00 horas de Chile, debido a la decisión de la UEFA de adelantar el inicio de la final europea desde esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025-26 entre Arsenal y PSG se disputará el sábado 30 de mayo, a las 12:00 horas de Chile. El partido será transmitido por ESPN y estará disponible vía streaming en Disney+.

El encuentro se jugará en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría. El recinto tiene capacidad para más de 67 mil espectadores y ya fue sede de otros eventos internacionales, como partidos de la Eurocopa y la final de la Europa League 2023.

El horario responde al cambio implementado por la UEFA, que desde la temporada 2025-26 trasladó el inicio de la final de la Champions League a las 18:00 horas de Europa Central, tres horas antes del horario tradicional.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

¿Cómo llegaron Arsenal y PSG a la final?

Arsenal aseguró su clasificación tras superar al Atlético de Madrid en semifinales. Los Gunners cerraron la llave con un triunfo global de 2-1, en una serie ajustada ante el equipo dirigido por Diego Simeone.

El cuadro inglés buscará levantar por primera vez la Champions League, torneo que se le ha resistido históricamente. Su antecedente más cercano fue la final de 2006, cuando cayó ante Barcelona.

Por su parte, el PSG llegó a la definición luego de eliminar al Bayern Múnich en una de las series más intensas del torneo. El equipo francés ganó 5-4 en la ida y empató 1-1 en la vuelta, para cerrar la llave con un global de 6-5.

El club parisino jugará su segunda final consecutiva y buscará repetir el título obtenido en la temporada anterior, ahora frente a un Arsenal que llega con la opción de conseguir la primera Champions League de su historia.