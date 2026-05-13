Amaia Montero responde a críticas por su voz tras regreso con La Oreja de Van Gogh: “Bajar al infierno te hace indestructible”

Amaia Montero rompió el silencio luego de las críticas que recibió tras sus primeros conciertos de regreso con La Oreja de Van Gogh, la banda española que lideró durante su etapa más popular y a la que volvió casi dos décadas después de su salida.

La cantante publicó un extenso comunicado en redes sociales para responder a los comentarios sobre su estado vocal, los rumores de una eventual cancelación de la gira y las versiones que apuntaban a que estaría evaluando abandonar el tour.

Su mensaje llegó después de las presentaciones del grupo en el Bilbao Exhibition Centre, realizadas el sábado 9 y domingo 10 de mayo, que marcaron el inicio de la gira Tantas cosas que contar.

El regreso de Montero había generado alta expectación. La artista fue la voz original de La Oreja de Van Gogh, grupo formado en San Sebastián y responsable de canciones como Rosas, La playa, Cuídate, 20 de enero y Puedes contar conmigo.

Luego de su salida, en 2007, la banda continuó con Leire Martínez como vocalista, etapa que se extendió entre 2008 y 2024.

Sin embargo, el inicio de la gira estuvo marcado por la conversación en redes sociales.

Videos del primer concierto se viralizaron con críticas a la interpretación de Montero y también con comentarios sobre posibles problemas técnicos, especialmente en el monitoreo de sonido.

No sé ni cómo definir esto de Amaia 🙄😅 pic.twitter.com/j0IhFbPJe6 — Alba Medina (@albammmedina) May 9, 2026

En algunos registros, la artista aparece acercándose al equipo técnico durante una canción, mientras medios españoles reportaron fallas vocales y momentos en los que la cantante pidió disculpas sobre el escenario.

Xabi San Martín, tecladista y compositor de La Oreja de Van Gogh, también defendió a su compañera frente a las críticas.

En conversación con Cadena SER, el músico aseguró que la cantante se preparó para su regreso y que “no ha parado de trabajar”, aludiendo a clases de canto, respiración y control emocional.

“Lo ha vivido con una valentía y con una templanza que yo creo que cualquiera de nosotros en su lugar nos habríamos derrumbado. Yo, desde luego”, admitió.

“Con Todos estamos bailando la misma canción, Amaia se elevaba en una plataforma que se movía un montón, vibraba. Se puso nerviosa y perdió el tono, y lo reconoció en el escenario, porque es así de natural”, explicó.

¿Cuál fue la respuesta de Amaia Montero ante las críticas?

A través de una publicación en Instagram, la artista de 49 años negó que esté pensando en dejar la gira y aseguró que se mantiene enfocada en los próximos conciertos.

Montero detalló que, tras las presentaciones en Bilbao, había decidido desconectarse unos días de redes sociales y del ruido mediático.

Dentro de ese mismo contexto, añadió que le había sorprendido recibir mensajes preguntándole si era cierto que abandonaría el tour debido a las críticas: “Vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer. Pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente, no me sorprende”.

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Y continuó redactando: “Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo. Ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad“.

Posteriormente, añadió una de las frases más comentadas de su publicación: “Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”.

En el mismo mensaje, Montero insistió en que continuará con la gira y anticipó sus próximos conciertos en Madrid, dejando atrás las versiones sobre una posible cancelación. “MADRID!!! NO SABÉIS LAS GANAS QUE TENEMOS DE VEROS!!! ALWAYS SHOW MUST GO ON”, cerró.