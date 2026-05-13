La sorpresa de un profesor UC al dictar clases en China: alumnos evitaban mirarlo por respeto

El profesor emérito de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Juan de Dios Ortúzar, relató su experiencia tras dictar una clase en China, donde se sorprendió por el nivel de respeto y solemnidad de los estudiantes.

Según contó en conversación con Las Últimas Noticias, el académico fue nombrado profesor visitante distinguido de la Southeast University de Nanking, institución donde impartió una clase presencial ante alumnos de doctorado y magíster.

“Los chinos son muy buenos para dar títulos y esas cosas”, comentó Ortúzar, quien es coautor del libro Modelling Transport, texto usado como referencia para estudiantes de postgrado en transporte en distintas universidades del mundo.

¿Cómo fue la clase de Juan de Dios Ortúzar en China?

El académico explicó que la experiencia fue muy distinta a lo que suele vivir en Chile. La clase fue en inglés y trató sobre modelos de elección discreta, una materia vinculada a cómo las personas toman decisiones entre distintas alternativas de transporte.

Ortúzar contó que, al mirar a sus estudiantes durante la exposición, se encontró con una escena que le llamó profundamente la atención: no veía sus rostros.

“Yo veo solo sus nombres en chino durante dos horas y no tengo idea si me están escuchando o no”, relató al medio.

Según explicó, los alumnos seguían la clase desde sus computadores, con una aplicación de traducción simultánea, pero mantenían la vista fija en sus pantallas. “Mi primera impresión fue que estaban haciendo una tarea de otro ramo o mirando alguna tontera”, señaló.

Sin embargo, luego entendió que esa conducta respondía a una dinámica distinta. Al término de la exposición, una alumna se acercó para decirle que su inglés era difícil de comprender por su acento latino y que por eso necesitaban apoyarse en la transcripción y traducción.

“Ahí les aconsejé que deberían prestar atención a la clase y tratar de pensar en inglés en lugar de traducir, de esa manera van a aprender mucho más”, explicó el profesor.

El respeto a los profesores y la diferencia cultural

Otro aspecto que sorprendió a Ortúzar fue el silencio de la sala y la forma en que los estudiantes interactuaban con él. Según dijo, sus preguntas recibían respuestas muy breves y, en varios casos, tuvo que dirigirse directamente a un alumno para obtener una reacción.

El académico atribuyó esa conducta a una mezcla de timidez y respeto hacia la figura del profesor. En su análisis, esa relación tiene raíces culturales profundas.

“Se les inculca desde muy chicos, entonces aprenden a relacionarse con cortesía, atención y consideración con los adultos”, sostuvo.

Ortúzar también destacó que, a diferencia de lo que ocurre en muchas salas de clases chilenas, los estudiantes chinos no interrumpen y se comportan con una coordinación casi militar.

“Se paran todos al mismo tiempo, son súper educados, no hablan nada en clase, no interrumpen, son muy ordenados”, afirmó.

En esa línea, el profesor sostuvo que en China el docente no es visto como una figura cercana o equivalente a los alumnos, sino como una autoridad de orientación y conocimiento.

“En China se entiende la educación como un pilar demasiado fundamental en la sociedad. Una vez pregunté y me decían que el profesor es casi igual a un médico, no solo entrega conocimientos, sino que es una figura de orientación”, agregó.

El contraste con profesores chinos en Chile

El artículo también recoge la mirada de Lilian Espinoza, directora ejecutiva del Instituto Confucio Santo Tomás, quien explicó que el choque cultural también se observa en sentido contrario, cuando docentes chinos llegan a Chile.

Según Espinoza, algunos profesores terminan estresados porque no entienden ciertas dinámicas de las aulas chilenas, donde los alumnos pueden conversar, salir al baño, levantarse o retirarse antes de que termine la clase.

“No entienden cómo los alumnos pueden hablar, cómo se paran tanto al baño, cómo salen y entran o cómo llegan tarde. En China un estudiante atrasado no puede entrar”, afirmó.

La experiencia de Ortúzar abre una ventana a las diferencias culturales entre ambos sistemas educativos, especialmente en la relación entre estudiantes y profesores, el valor asignado a la autoridad académica y la forma en que se entiende el respeto dentro de la sala de clases.