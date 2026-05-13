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PGU 2026: Desde qué monto de pensión base no tienes derecho a recibir el beneficio

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PGU 2026: monto de pensión base desde el cual no corresponde recibir el beneficio

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios estatales para las personas mayores en Chile, pero no se entrega de forma automática a todos quienes cumplen 65 años.

Además de la edad, la normativa considera requisitos de residencia, focalización socioeconómica y un límite asociado a la pensión base de la persona solicitante.

Según la información oficial de ChileAtiende, desde febrero de 2026 el beneficio se calcula con nuevos tramos. Si la pensión base es igual o superior a $1.252.602, la persona no tiene derecho a recibir PGU.

PGU 2026: ¿Desde qué monto de pensión base no se puede recibir?

El monto de la PGU depende de la pensión base calculada para cada persona. Si esta es de hasta $789.139, corresponde recibir el monto máximo del beneficio.

Para las personas de entre 65 y 81 años, el monto máximo vigente es de $231.732 mensuales. En el caso de quienes tienen 82 años o más, el monto máximo asciende a $250.275, de acuerdo con la implementación gradual de la reforma previsional.

Si la pensión base está entre $789.139 y $1.252.602, la PGU se paga de manera proporcional. Esto significa que el monto disminuye gradualmente a medida que la pensión base se acerca al límite superior.

En cambio, si la pensión base es igual o superior a $1.252.602, el beneficio no corresponde.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

Además del límite de pensión base, quienes postulen a la PGU deben tener 65 años o más. Este requisito aplica tanto para hombres como para mujeres, independiente de que la edad legal de jubilación de las mujeres sea a los 60 años.

También se exige no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país, de acuerdo con la evaluación que realiza el Estado.

Otro requisito es acreditar residencia en Chile por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, contados desde que la persona cumplió 20 años. Además, debe haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

¿Cómo se puede solicitar la PGU?

La solicitud de la PGU es gratuita y puede realizarse a través de los canales oficiales de ChileAtiende, con RUT y fecha de nacimiento para consultar si la persona cumple las condiciones iniciales.

También se puede hacer el trámite mediante videoatención, en una sucursal de ChileAtiende o del Instituto de Previsión Social (IPS), en la AFP o compañía de seguros correspondiente, o en municipios con convenio vigente.

El beneficio puede pagarse junto con la pensión mensual y su monto dependerá del tramo de pensión base en que se encuentre cada persona.

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