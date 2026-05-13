PGU 2026: Desde qué monto de pensión base no tienes derecho a recibir el beneficio

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los principales beneficios estatales para las personas mayores en Chile, pero no se entrega de forma automática a todos quienes cumplen 65 años.

Además de la edad, la normativa considera requisitos de residencia, focalización socioeconómica y un límite asociado a la pensión base de la persona solicitante.

Según la información oficial de ChileAtiende, desde febrero de 2026 el beneficio se calcula con nuevos tramos. Si la pensión base es igual o superior a $1.252.602, la persona no tiene derecho a recibir PGU.

PGU 2026: ¿Desde qué monto de pensión base no se puede recibir?

El monto de la PGU depende de la pensión base calculada para cada persona. Si esta es de hasta $789.139, corresponde recibir el monto máximo del beneficio.

Para las personas de entre 65 y 81 años, el monto máximo vigente es de $231.732 mensuales. En el caso de quienes tienen 82 años o más, el monto máximo asciende a $250.275, de acuerdo con la implementación gradual de la reforma previsional.

Si la pensión base está entre $789.139 y $1.252.602, la PGU se paga de manera proporcional. Esto significa que el monto disminuye gradualmente a medida que la pensión base se acerca al límite superior.

En cambio, si la pensión base es igual o superior a $1.252.602, el beneficio no corresponde.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la PGU?

Además del límite de pensión base, quienes postulen a la PGU deben tener 65 años o más. Este requisito aplica tanto para hombres como para mujeres, independiente de que la edad legal de jubilación de las mujeres sea a los 60 años.

También se exige no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población total del país, de acuerdo con la evaluación que realiza el Estado.

Otro requisito es acreditar residencia en Chile por un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, contados desde que la persona cumplió 20 años. Además, debe haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.

¿Cómo se puede solicitar la PGU?

La solicitud de la PGU es gratuita y puede realizarse a través de los canales oficiales de ChileAtiende, con RUT y fecha de nacimiento para consultar si la persona cumple las condiciones iniciales.

También se puede hacer el trámite mediante videoatención, en una sucursal de ChileAtiende o del Instituto de Previsión Social (IPS), en la AFP o compañía de seguros correspondiente, o en municipios con convenio vigente.

El beneficio puede pagarse junto con la pensión mensual y su monto dependerá del tramo de pensión base en que se encuentre cada persona.