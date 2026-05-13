Isleña Antumalen y Javiera Mena colaboran por primera vez en “Madrugadas de nada”

Isleña Antumalen estrenó Madrugadas de nada, una nueva canción en colaboración con Javiera Mena, donde cruza elementos de la ranchera, el electropop y la música popular del sur de Chile.

El single ya está disponible en plataformas digitales y marca una nueva etapa para la artista mapuche williche, quien en los últimos años ha desarrollado una propuesta ligada al rap, el dembow, el reguetón, el soul y la música de raíz territorial.

La colaboración con Javiera Mena, en tanto, una de las figuras más nombradas dentro del pop electrónico chileno, surgió luego de un intercambio entre ambas artistas en redes sociales.

En Madrugadas de nada, Antumalen toma como punto de partida la presencia de la ranchera en el sur de Chile y la cruza con producción electrónica. La canción fue producida por Danilo Papaya y trabaja una historia de deseo, ruptura y apertura a un nuevo romance.

“Hace tiempo tenía ganas de hacer algo para las sureñas y sureños. En mi región, las rancheras son todo y son intergeneracionales, así que quería darles algo de eso”, señaló la artista.

La canción también tendrá un videoclip grabado en Máfil y Valdivia, en la Región de Los Ríos. Su estreno está programado para el lunes 18 de mayo en el canal de YouTube de Isleña Antumalen.

¿Quién es Isleña Antumalen?

Isleña Antumalen es el nombre artístico de Antumalen Ayelen Antillanca Urrutia, cantante y activista mapuche williche vinculada a Isla Huapi, en la cuenca del Lago Ranco.

En 2024 lanzó Ñaña, proyecto que amplió su presencia dentro de la música chilena independiente.

Antes de esta colaboración, Antumalen y Javiera Mena ya habían compartido escenario. En 2025, la cantante invitó a Mena a un concierto en Sala SCD Bellavista, instancia que fue presentada como parte del cierre de un año relevante para su proyecto musical.