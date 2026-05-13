Alcaldesa del sur de California abandona el cargo tras admitir que operaba secretamente para el Gobierno de China

(AP) — Una alcaldesa del sur de California acordó declararse culpable de actuar como agente ilegal del Gobierno chino y renunció a su cargo en la ciudad, informaron las autoridades este lunes.

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, fue acusada en abril de un cargo por actuar dentro de Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero. Se le imputó haber cumplido órdenes de funcionarios chinos, tales como compartir artículos favorables a Beijing, sin haber notificado previamente al Gobierno estadounidense, tal como exige la ley.

La mujer, de 58 años, fue elegida en noviembre de 2022 para formar parte de un concejo municipal compuesto por cinco miembros, de entre los cuales se selecciona al alcalde mediante un sistema rotatorio.

El administrador de la ciudad, Dominic Lazzaretto, declaró en un comunicado de prensa que en este asunto no estuvieron involucrados ni las finanzas municipales ni el personal del ayuntamiento.

“Queremos ser claros: esta investigación concierne a una conducta individual, y los cargos se refieren a acciones que cesaron después de que la Sra. Wang prestara juramento y asumiera su cargo en diciembre de 2022”, afirmó.

Las autoridades federales indicaron que Wang ha accedido a declararse culpable de este delito grave, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión federal.

Los abogados de Wang, Jason Liang y Brian Sun, señalaron en un comunicado que su clienta reconoce la gravedad del cargo y asume la responsabilidad por sus “errores personales del pasado”.

“Ella pide disculpas y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal”, expresaron en su declaración los abogados de Wang, Jason Liang y Brian Sun. “Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado”.

Según el acuerdo de culpabilidad, Wang y un colega, Yaoning “Mike” Sun, trabajaron en nombre de funcionarios del Gobierno de la República Popular China entre finales de 2020 y 2022 con el fin de promover los intereses de dicho gobierno mediante la difusión de propaganda favorable en Estados Unidos. Sun se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión tras haberse declarado culpable del mismo cargo el pasado mes de octubre. Asimismo, figuraba en registros de campaña como tesorero de la campaña electoral de Wang en 2022.

Wang y Sun gestionaban el sitio web de noticias U.S. News Center, dirigido a la comunidad chino-estadounidense, y recibieron instrucciones de funcionarios del Gobierno chino para publicar en él contenidos favorables al país. En una ocasión, en junio de 2021, un funcionario del Gobierno envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en Los Angeles Times, escrita por el cónsul general de la República Popular China en Los Ángeles.

El artículo refutaba los informes sobre la persecución, el trabajo forzoso y los abusos contra los uigures en la provincia china de Xinjiang, afirmando: “Nunca ha habido genocidio en Xinjiang, ni trabajo forzoso en los campos de algodón de la región ni en ningún otro sector”.

A los pocos minutos, Wang compartió el enlace en su sitio web de noticias.

Estados Unidos y varios otros países han declarado que las políticas de Beijing contra los uigures constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad.

En aquel entonces, Wang estaba comprometida con Sun, según informaron sus abogados. Ella ha declarado que dicha relación terminó en la primavera de 2024. Su comunicado hace referencia a “su confianza y amor por, al parecer, la persona equivocada, quien finalmente la indujo al error”.

Wang también mantuvo comunicación con John Chen, quien asimismo se declaró culpable de actuar como agente del Gobierno chino y fue condenado a 20 meses de prisión.

Arcadia se encuentra a unos 21 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Esta ciudad, con una población de aproximadamente 53.000 habitantes, cuenta con una mayoría de residentes de origen asiático y una alta concentración de residentes chinos.