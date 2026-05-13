Tohá critica primeros meses de Kast: “Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo”

La exministra del Interior Carolina Tohá realizó un crítico análisis de los primeros meses del gobierno del presidente José Antonio Kast, acusando que la actual administración ha tomado un rumbo más ideológico que el planteado durante la campaña.

En conversación con el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, la exsecretaria de Estado abordó el lanzamiento de su libro La política se metió conmigo y comparó el inicio del actual Gobierno con la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.

¿Qué dijo Carolina Tohá sobre el Gobierno de Kast?

Tohá cuestionó las dinámicas de campaña en que los candidatos buscan diferenciarse de sus antecesores mediante discursos de ruptura. “En las campañas se ganan votos mostrando todo lo que se hizo antes como si hubiera sido una porquería sin ningún valor”, afirmó.

En ese contexto, lanzó una de sus frases más duras contra la actual administración: “Este Gobierno no parecía refundacional y lo está siendo, Boric parecía refundacional y no lo fue”.

La exministra sostuvo que el gobierno de Boric llegó a La Moneda con un discurso de transformación estructural, pero en la práctica no habría actuado desde una lógica refundacional. En contraste, planteó que Kast asumió con una oferta más pragmática, centrada en responder a problemas urgentes, pero que con el paso de los meses ha revelado una orientación ideológica más profunda.

Según Tohá, el actual Ejecutivo “cada vez más muestra unas cartas que dan cuenta de la ideología que es la que siempre ha acompañado al Presidente Kast”.

La exjefa de gabinete definió esa mirada como “profundamente conservadora” y vinculada a “un tipo de liberalismo que ya en el mundo no se estila”.

La crítica al rumbo del Ejecutivo

Tohá también cuestionó que la actual administración se haya apartado de una tradición política que, a su juicio, buscaba equilibrar crecimiento económico con políticas públicas y protección social.

“Ahora estamos en un Gobierno que más que creer en un balance, cree que lo primero y lo segundo, es un estorbo”, señaló, en referencia a la tensión entre desarrollo económico y acción estatal.

Sus declaraciones se dan en medio de un escenario político marcado por las discusiones legislativas del Ejecutivo, los debates sobre el rol del Estado y las reformas que el Gobierno ha impulsado durante sus primeros meses en La Moneda.

Reapertura de la investigación por José Tohá

Durante la entrevista, Carolina Tohá también se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de reabrir la investigación por la muerte de su padre, José Tohá, exministro del Interior y de Defensa del gobierno de Salvador Allende, ocurrida en 1974.

“Para nosotros es muy importante, porque cuando esta investigación empezó era una investigación por la muerte de mi padre, al poco andar se transformó en una investigación por el homicidio de mi padre”, afirmó.