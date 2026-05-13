Israel clasifica a la final de Eurovisión 2026 entre protestas y expulsiones del público

La primera semifinal de Eurovisión 2026, celebrada el martes en Viena, dejó a Israel entre los diez clasificados para la gran final del sábado.

El cantante Noam Bettan, de 28 años, interpretó el tema ‘Michelle’ en medio de una respuesta mixta del público: algunos lo ovacionaron, mientras otros corearon “Detengan el genocidio” durante la introducción.

La organización confirmó que una persona fue expulsada por gritar consignas, y otras tres por comportamiento disruptivo.

Boicots y críticas internacionales

Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España se retiraron del evento en protesta por la participación israelí. Amnistía Internacional calificó como “un acto de cobardía” que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no suspendiera a Israel como hizo con Rusia en 2022.

Según reportó NME, La organización acusó a la UER de “dobles estándares”. Más de 1.100 artistas, entre ellos Brian Eno, Massive Attack, Roger Waters y Peter Gabriel, firmaron una carta pidiendo el boicot.

Entre los clasificados también figuran Bélgica, Croacia, Finlandia, Grecia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia. San Marino, que contó con la participación especial de Boy George, no logró avanzar.

La segunda semifinal se realiza este jueves, de donde saldrán otros diez finalistas. Los cinco grandes contribuyentes financieros (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España, pese a su boicot) ya tienen asegurado su lugar en la final.