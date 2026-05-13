“Fue una metáfora”: Kast aborda salida de migrantes y asegura que “si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal”

El Presidente José Antonio Kast abordó la política migratoria que impulsará su administración, y también se refirió a una frase que ocupó antes de llegar a La Moneda, en la que entregaba un ultimátum a los migrantes irregulares para que se fueran voluntariamente de Chile antes que comenzara su mandato.

Durante una actividad realizada este miércoles junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el mandatario aseguró que “nosotros -como lo dije también el año pasado- no vinimos a administrar mediocridad, no vinimos a administrar el caos. Vinimos a restablecer el orden y a recuperar la grandeza de nuestra nación. Y eso lo van a ir viendo paso a paso”.

“No decimos que va a ser fácil, pero vamos a recuperar el orden. Y el Estado de Chile va a llegar a todos los lugares de nuestra nación. Se van a acabar aquellos que dicen que tienen una zona autónoma, eso no es aceptable en Chile. Y el que cometa un delito, el que queme una instalación, va a pagar con toda la fuerza de la Ley“, añadió.

Posteriormente, en materia de migración, aseguró que “cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar”.

“Algunos dicen ‘oiga, llevan 60 días, y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes‘. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil, creo que entendió mal el mensaje”, acotó el mandatario.

Finalmente, sostuvo que “nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias. Y van a ir voluntariamente -como lo he dicho- saliendo muchas personas que van a salir y van a poder de nuevo postular a entrar. Pero a entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar, que se garantice que tienen un contrato”.