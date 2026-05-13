Instruyen a isapres gestionar “sin esperas” cobertura para pacientes con cáncer

La Superintendencia de Salud instruyó a las isapres a gestionar “sin obstáculos administrativos” la cobertura para pacientes con cáncer, en el marco de la Alerta Sanitaria Oncológica decretada por el Ministerio de Salud.

Según informó el organismo, la instrucción busca reforzar obligaciones que las aseguradoras ya tienen con sus beneficiarios y asegurar su cumplimiento efectivo, especialmente en el acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y coberturas asociadas a enfermedades oncológicas.

¿Qué deberán hacer las isapres?

La Superintendencia estableció que las isapres deberán dar acceso inmediato al tratamiento, entregar oportunamente los medicamentos, activar las coberturas GES y CAEC cuando corresponda, además de difundir la realización de exámenes preventivos gratuitos.

Uno de los puntos centrales de la instrucción apunta a evitar trabas como la repetición de exámenes o nuevas consultas médicas exigidas por las aseguradoras antes de autorizar un tratamiento.

“Si el paciente cuenta con diagnóstico emitido por un médico debidamente registrado, la isapre debe autorizar de inmediato su ingreso a la etapa de tratamiento dentro de la Red GES. Sin más trámites. Sin más esperas”, señaló la Superintendencia, según consignó Emol.

La medida busca que el diagnóstico médico sea suficiente para activar el ingreso al tratamiento correspondiente, sin que los pacientes deban enfrentar nuevas demoras administrativas en un momento crítico de su atención.

Medicamentos, CAEC y atención permanente

La instrucción también fija responsabilidades para la entrega de fármacos oncológicos cubiertos por GES. Si la farmacia en convenio con la isapre no puede entregar de inmediato el medicamento, tendrá un plazo máximo de 48 horas para despacharlo directamente al domicilio del paciente, sin cobro adicional.

En los casos de cáncer no incluidos en las Garantías Explícitas en Salud, la isapre deberá activar la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) e informar de manera clara a los pacientes.

Además, al momento de designar un prestador CAEC, las aseguradoras deberán privilegiar aquel que ya atiende al paciente dentro del GES o de su plan de salud, con el objetivo de evitar que deba iniciar el proceso con un nuevo equipo médico.

La Superintendencia también instruyó a las isapres a incentivar la realización de mamografías sin necesidad de una orden médica previa, como parte de las medidas preventivas vinculadas a la alerta sanitaria.

Finalmente, las aseguradoras deberán contar con un call center operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y habilitar en sus sitios web un banner especial denominado Alerta Sanitaria Oncológica, con acceso directo a las instrucciones y canales de atención.

Con estas medidas, la autoridad sanitaria busca reducir las barreras administrativas que enfrentan los pacientes oncológicos y asegurar que las coberturas se activen de manera oportuna durante la vigencia de la alerta.