GTA VI: Lo que se sabe del posible tráiler 3 que los fans esperan para mayo

La expectativa por Grand Theft Auto VI volvió a instalar una pregunta entre los fanáticos: ¿Rockstar Games publicará un nuevo tráiler del juego durante mayo?

La duda comenzó a circular con fuerza en comunidades dedicadas al título, donde usuarios han revisado calendarios, eventos corporativos y patrones históricos de la compañía para intentar anticipar el próximo paso de la campaña promocional.

Hasta ahora, sin embargo, Rockstar no ha confirmado el lanzamiento de un tercer tráiler. La información oficial disponible se mantiene acotada al material ya publicado y a la fecha de estreno del juego, fijada para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por qué los fans creen que mayo podría ser clave

Una de las razones que alimenta las especulaciones es el calendario de Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games. La compañía tiene programadas actividades financieras durante mayo, instancia que suele ser observada de cerca por los seguidores del videojuego por eventuales menciones a sus principales lanzamientos.

A esto se suma que Rockstar ya inició una nueva etapa comunicacional de GTA VI con la publicación de su segundo tráiler y la actualización de información oficial sobre los protagonistas, Jason y Lucia, y el estado ficticio de Leonida.

En foros como Reddit, parte de la comunidad sostiene que un nuevo adelanto podría aparecer antes de que termine el mes, mientras otros usuarios llaman a moderar las expectativas y recuerdan que no existe una señal concreta de Rockstar sobre una publicación inmediata.

Las teorías que circulan en la comunidad

Como suele ocurrir con los grandes lanzamientos de Rockstar, la falta de información oficial abrió espacio a interpretaciones de todo tipo. Algunas apuntan a fechas específicas de mayo a partir de supuestos patrones de publicación, horarios habituales de la compañía o coincidencias con hitos corporativos.

También han aparecido teorías más llamativas, como una que vincula el posible estreno de un nuevo tráiler con el 14 de mayo y supuestas lecturas astrológicas.

Por ahora, el posible tráiler 3 de GTA VI sigue sin fecha confirmada. Lo único claro es que cada movimiento de Rockstar será observado con atención por una comunidad que lleva años pendiente del regreso de una de las sagas más importantes de la industria.