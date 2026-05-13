Leitao rompe el silencio tras denuncia de irregularidades en Peñalolén: Acusa “show pirotécnico” y que alcalde Concha tiene una “desmedida necesidad de figuración”

En entrevista exclusiva con CNN Chile, la exsubsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (Ind), se refirió a acusaciones de eventuales irregularidades que habrían ocurrido durante su gestión en dicho municipio.

Esto, luego de que en marzo pasado el actual alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA), presentara una querella por delitos que habrían generado un perjuicio en las arcas del municipio de más de $12 mil millones.

En este contexto, Leitao aseguró que “yo estoy tranquila, porque siempre tengo la convicción de haber actuado conforme a la Ley. Yo soy abogada además, así que tengo plena convicción de aquello. También voy a responder y a desvirtuar cada una de las imputaciones que se han hecho”.

Del mismo modo, aseguró que “lamento que —si bien los alcaldes tienen que hacer lo que les corresponde, y cuando reciben una gestión, analizan, revisan y hacen auditorías— lo que yo creo que es lamentable es usar esto y haber hecho un show bastante pirotécnico con un despliegue y una estrategia comunicacional para atacar a una persona”.

Carolina Leitao: “Lo que tuvo Peñalolén es una crisis de ingresos”

Posteriormente, se le preguntó por los motivos detrás de la querella presentada, ante lo cual apuntó contra Concha y aseguró que “yo creo que corresponde a una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional. Y yo creo que no se logra de esa manera, se logra gestionando y haciendo cosas”.

Respecto al actual alcalde y al hecho que integró la coalición del Gobierno del Presidente Boric, ante lo cual recalcó que “yo creo que este es un problema más personal, que no tiene que ver con la pertenencia o no a una coalición. Yo creo que tiene que ver con una desmedida necesidad de figuración. Creo que buscó una manera de hacerse conocido, inventando un relato de cosas que son cotidianas en la administración municipal —yo creo que porque desconocía la gestión municipal— y queriendo transformar esas cosas cotidianas de problemas prácticos, en delitos“.

Posteriormente, se le preguntó por las cifras del eventual perjuicio en Peñalolén, dado que la denuncia apunta a que habría más de $12 mil millones de déficit.

Ante dicha pregunta, Leitao sostuvo que “Peñalolén tiene ingresos de más de $100 mil millones. Hubo un ranking que hizo la propia Contraloría hace un tiempo atrás de municipios con déficit, y Peñalolén no está dentro de las que figuran con mayor déficit“.

“Yo nunca he negado que exista un déficit. De hecho, dejé solicitando y tramitándose un leaseback para poder solventar las deudas pendientes. Pero además, lo que él no entiende es que en la última gestión —que nos pasó a todos los alcaldes— fue en ámbito de pandemia, estallido social, con una tremenda crisis económica que tiene impacto hasta el día de hoy y es parte de la discusión”, acotó.

Además, aseguró que “cuando uno habla de déficit, el problema no es el gasto, son los ingresos. Y lo que tuvo Peñalolén es una crisis de ingresos”.

Puedes ver la entrevista completa a Leitao en el siguiente video: