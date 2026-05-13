Nintendo anuncia nuevo paquete de Switch 2 con Mario Kart, Donkey Kong o Pokémon a elección

Nintendo anunció el lanzamiento de un nuevo bundle de Nintendo Switch 2, que permitirá a los usuarios elegir entre tres juegos digitales seleccionados.
El paquete, denominado Nintendo Switch 2: Elige tu juego, estará disponible a partir de junio en tiendas participantes y por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
Según informó la compañía, el bundle incluirá una consola Nintendo Switch 2 y un código de descarga canjeable por una versión digital de Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia.
¿Qué incluye el nuevo bundle de Nintendo Switch 2?
El nuevo paquete busca ofrecer una alternativa de mayor valor frente a la compra de la consola y el juego por separado, aunque Nintendo precisó que las fechas de inicio y término de la promoción pueden variar según cada minorista.
La compañía también recordó que Nintendo Switch 2 cuenta con una experiencia más potente respecto a su antecesora, con compatibilidad para juegos a resolución de hasta 4K en pantallas compatibles, controles Joy-Con 2 rediseñados y funciones como GameChat, que permite comunicación en línea entre jugadores.
Esta última función requiere conexión a internet, una cuenta Nintendo y suscripción a Nintendo Switch Online. Además, para funciones de video se necesita una cámara USB compatible.
Los tres juegos disponibles para elegir
Una de las opciones será Mario Kart World, descrito por Nintendo como el juego más grande de la franquicia hasta ahora. El título propone un entorno interconectado, con pistas conectadas y la posibilidad de explorar el mundo del juego a ritmo propio.
Otra alternativa será Donkey Kong Bananza, aventura protagonizada por Donkey Kong y Pauline. El juego incorpora exploración basada en destrucción de escenarios, con mecánicas que permiten atravesar paredes, abrir túneles y utilizar transformaciones especiales potenciadas por el canto de Pauline.
La tercera opción será Pokémon Pokopia, un simulador de vida en el que el jugador controla a un Ditto transformado en humano, con el objetivo de restaurar un mundo marchito mediante habilidades de transformación, construcción y creación, además de la interacción con distintos Pokémon.
