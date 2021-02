Ignacio Cortés Flores (18) es el candidato más joven del proceso constituyente. Pertenece al Partido de Trabajadores Revolucionarios, va por la lista “A darlo vuelta todo. Trabajadoras y trabajadores revolucionarios” y busca un cupo para la redacción de la nueva Constitución en representación del distrito 3 (Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla).

Cortés fue presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Técnico de Antofagasta y actualmente se desempeña como TENS en el Hospital Regional de Antofagasta. Además, es dirigente de la Agrupación de Jóvenes Anticapitalistas “Vencer”, instancia desde donde han levantado una campaña para la liberación de presos políticos del estallido social.

En conversación con CNN Chile, el candidato a la Convención Constitucional señaló que como partido “sabemos que esta convención tiene trampas, que fue pactado por los mismos partidos de siempre desde la UDI hasta el Frente Amplio, que fue firmado por un Acuerdo por la Paz que de paz no tiene nada: fue pactado arriba de los cientos de mutilados, de muertos y de la gente que estaba ese día en la calle. Fue un acuerdo a espaldas del pueblo”.

Lee también: Catalina Cortés, la ex concejala de Pica que va por un escaño reservado a la CC para representar al pueblo Aymara

Sin embargo, “nuestro propósito de la lista de Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios es hablarle a miles de jóvenes y trabajadores para fortalecer la lucha y la movilización“, destacando que “con el poder de millones en las calles conseguiremos y conquistaremos cada una de nuestras demandas y así le quitaremos los derechos a los empresarios de nuestro gobierno“.

El candidato más joven

Es sabido que el histórico estallido social de octubre de 2019 surgió por parte de los secundarios que decidieron saltarse los torniquetes del Metro de Santiago en protesta por el alza de los pasajes. Una manifestación simbólica a la cual se sumaron millones de chilenos con el pasar de los días.

A raíz de esto, Cortés plantea que pese a que el movimiento impulsado por adolescentes fue el que dio paso a este proceso constituyente, “a los secundarios nos dejaron fuera”. En su caso particular, “tuve la oportunidad de cumplir los 18 años días antes del plebiscito, y postular como candidato, siendo el candidato más joven en todo el país a la Convención Constitucional, pero hoy deberían haber compañeros míos menores que yo siendo parte de esto”.

Lee también: Proceso constituyente: Conoce a qué distrito pertenece tu comuna

“Existe el prejuicio de que los jóvenes no sabemos, pero no es así. Los secundarios en Santiago salimos en contra de este gobierno, en contra del alza del pasaje del Metro que no nos afectaba a nosotros, sino que a nuestro padres, nuestros abuelos. Siempre estamos pensando en ellos y pensando en nuestro futuro”, añadió.

“Nosotros los jóvenes estamos informados en asambleas territoriales y en asambleas que hacen en el colegio”, contó. Como presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Técnico de Antofagasta, Ignacio señaló que “hacíamos asambleas para hablar sobre el proceso constituyente y saber qué pasaba”.

“Hoy los jóvenes estamos informados y sabemos bastante, y deberíamos estar considerados dentro del proceso constituyente y yo estoy aquí para demostrar y desmentir ese prejuicio”, concluyó.

TENS en pandemia

Su educación en el Liceo Técnico de Antofagasta le permitió acceder a una formación técnica en Enfermería, la cual ha ejercido en medio de la pandemia. Respecto de este modelo educativo, Cortés apuntó a la desigualdad en el actual sistema que diferencia entre aquellos alumnos que tienen dinero para acceder a la universidad y quienes no tienen dichos recursos.

Por otra parte, “en los liceos municipales sabemos que tenemos que pagar un preuniversitario porque la educación que recibimos no nos da para ingresar a la educación superior”.

Lee también: El territorio mapuche de Ingrid Conejeros, la ex vocera de la Machi Linconao que va a la CC

En cuanto a su trabajo en medio de la lucha contra el COVID-19, Cortés hizo hincapié en que “hace una falta de personal tremenda. Fue algo sorprende y brutal que no pensé que era así (…), el sistema de salud está colapsado. No hay camillas, falta personal”.

Por ejemplo, relató que “el otro día nos quedamos sin pecheras. No podemos ingresar a atender un paciente sin nuestra barrera de protección personal, y me da rabia que hoy el gobierno gaste millones en cosas innecesarias y en represión“.

En medio de la crisis sanitaria, el candidato constituyente señaló que “lo que hace falta es un plan de emergencia con impuestos a las grandes fortunas. Hoy vemos que la Minera Escondida hizo una donación del menos del 1% de sus ganancias al Hospital Regional de Antofagasta, donde con esa plata 13 funcionarios de la salud podrán ser contratados. Es lo mínimo, necesitamos un plan de emergencia para acabar con la crisis sanitaria”.

Carabineros: Reformar o refundar

Diversos cuestionamientos han apuntado a Carabineros de Chile tras la muerte de Francisco Martínez, malabarista que fue baleado por un uniformado durante un control de identidad en Panguipulli. Ante este panorama, Ignacio Cortés es tajante y plantea que es necesario “disolver la policía”.

“Un paco asesinó a sangre fría a un joven pobre que se ganaba la vida en los semáforos. Por eso pedimos ningún peso más para la represión. Este gobierno gasta millones para seguir reprimiendo a la juventud, mujeres y pobladores que salieron en contra del gobierno miserable”.

Por ello, además, apunta a que dicha disolución sea en “base de movilización y en coordinación de asambleas territoriales, donde trabajadores, pobladores y sindicatos seamos quienes nos defendamos“.

Lee también: Jaime Cosme, pescador artesanal y candidato a la CC: “Para mí es un honor borrar la Constitución de Pinochet”

Finalmente, y respecto de la misma materia, el candidato constituyente se refirió además a la lucha que impulsa para la liberación de los detenidos en el estallido social. “Hoy hay un montaje tremendo por parte de Luksic, donde se querellan contra jóvenes secundarios, como el caso de Axel Pizarro”, planteó.

“Ellos han estado meses en la cárcel de menores de Antofagasta y sin tener ninguna prueba. Los abogados de Luksic no han querido bajar la medida cautelar, y nosotros proponemos la libertad de todas y todos los presos por luchar, quienes además no han podido ver a sus familias“.

“Son montajes de los pacos, de Piñera, de empresarios como Luksic que contaminan la región”, agregó Cortés. “Vemos la impunidad que tienen estos personajes que mientras ellos contaminan y roban, y los pacos asesinan a jóvenes, tenemos compañeros que están en la cárcel de menores donde han pasado cosas terribles”, afirmó.

Dijo además estar de acuerdo con el proyecto de indulto impulsado por diputados de oposición, “pero sabemos que con el poder de la movilización liberaremos a todas las presas y presos políticos que estuvieron en la rebelión. Con la fuerza de millones de jóvenes, trabajadores, mujeres y pobladores, es la forma de liberar a todas y todos los presos por luchar”, sentenció.