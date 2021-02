A sus 52 años, y luego de más de 20 trabajando como pescador artesanal, Jaime Cosme decidió asumir la candidatura a la Convención Constitucional por el distrito 28 luego que colegas y vecinos de Magallanes se lo pidieran.

Ha sido dirigente en este oficio que pocas veces es considerado en la discusión pública, aún cuando todo el país tiene costa donde se ejerce. Asegura que cuando asumió este rol dentro de su rubro, aún no existía una orgánica social que les permitiera a las y los trabajadores de la pesca defender sus derechos.

Hoy, sin dejar de lado la pesca artesanal de erizos y centolla que obtiene con su lancha, cree que puede ser un aporte en el rumbo del país.

Cuando distintos pescadores y miembros del sindicato que lidera le hicieron ver que debía participar de esta instancia única en la historia de Chile, lo pensó bastante. La cantidad de firmas que debía obtener no eran pocas y la pandemia no facilitaba la tarea. Aún así, la lista en la que participa, Regionalismo Ciudadano Independiente, obtuvo casi tres veces las que necesitaba.

“Estoy contento, porque la gente me lo pidió“, dice a CNN Chile, “algunos colegas pescadores, gente de pymes, que también represento acá un sector importante de pymes en Magallanes. Y acá estamos. Es difícil esta cuestión porque hay muchas malas prácticas en la política, pero como dicen: ‘hay que ponerle el pecho a las balas’ y tirar para delante mientras sea por el bien de nuestra gente”.

Es crítico de la situación del país. Esto lo llevó a ser más que un espectador en las protestas que surgieron en octubre de 2019. Y si bien su bandera de lucha es la desigualdad que ve en Chile, la defensa del mar y la cultura pesquera es primordial.

“Mi jefe van a ser los votantes”

Desde octubre de 2019, cuando las manifestaciones se volvieron masivas y con diversas consignas que apuntaban a realizar un cambio social, Jaime se dio cuenta que el descontento era un factor común en el país.

Por ello, comenta, le molesta que hoy se vea el estallido social como algo relacionado a delincuencia en palabras de distintos políticos. “Cuando participamos del estallido no vi ninguno de ellos y lo más triste es que salían a los medios diciendo ‘miren los delincuentes’, y ahora todos dicen que gracias al estallido social va a haber un cambio“.

“No tengo títulos universitarios, pero la vida me dio un título muy importante que es ser perseverante, trabajador, honrado. Tratar de ser una persona correcta. Ese es el título que la vida me regaló y con eso voy a presentarme a la convención. No sé mucho de política, pero para eso están los asesores. Y está el pueblo, porque uno tiene que pedirle las ideas al pueblo. Mi jefe van a ser los votantes”, dice candidato a la convención.

No duda en hablar de “monarcas de la política” al referirse a quienes han estado en el poder, y explica que si ellos no son cambiados la situación del país no será diferente. “Necesitamos democracia, no más monarcas. Este país se está cayendo a pedazos, los políticos construyeron un edificio y se está desmoronando. La única salvación es arreglar un poco la Constitución“.

En ese sentido, señala que reitera constantemente que no será esta convención la que resolverá todos los problemas del país, algo que va en línea con sus ánimos de no dar falsas expectativas y “no seguir mintiéndole a la gente de Chile“.

“Para mí sería un honor borrar la Constitución de Pinochet. Ese es para mí un honor. Aparte de lo importante que es trabajar para Chile en una nueva carta magna, para mí es un honor y un premio que un pescador artesanal de Magallanes participe en eliminar la Constitución de Pinochet. Para mí es un diploma que el pueblo me puede regalar”, afirma.

Ideas para la convención

De conversaciones con compañeros pescadores destaca que es fundamental hacer ver la importancia del mar en nuestro país y que el mar “sea un derecho humano para Chile, porque hoy el mar no es nuestro, está todo privatizado“.

En ese sentido, cree que debiéramos tener un “Ministerio del Mar”, una institución aparte del Ministerio de Economía que es con quienes los trabajadores marítimos deben relacionarse para resolver conflictos con la pesca artesanal.

Además de crear una cartera dedicada a la cultura marítima y sus oficios, más allá de una visión economicista, plantea que el Congreso debiera ser unicameral: “Me doy cuenta en los costos de Chile. Para qué se justifica tener dos cámaras, si con una es suficiente. Chile se abarataría un montón de costos. Chile necesita ver plata para educación, salud. Sería un eje fundamental por pelear, porque no se justifican“.

A ello añade que la figura del presidente debiera tener menos atribuciones de las que hoy posee.

El Poder Judicial también es foco de críticas del candidato magallánico. A su juicio, los cargos más altos debieran ser electos por votación popular.

