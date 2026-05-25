Para este lunes 25 de mayo: Declaran preemergencia ambiental en la Región Metropolitana

Por recomendación de la Seremi de Salud Metropolitana, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este lunes 25 de mayo.

La medida se tomó debido a condiciones climatológicas “adversas” que se registraron desde el viernes 22 de mayo en la cuenca de Santiago y para “resguardar la salud de la población”.

Las autoridades llamaron a la comunidad a “respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluidos pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros”.

Asimismo, señalaron que en jornadas de episodios críticos de contaminación es importante que “cada persona tome las precauciones de acuerdo a su estado de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física”.

Preemergencia ambiental en la RM: ¿Qué medidas se toman?

Las autoridades informaron que hay algunas prohibiciones y medidas en el marco de la preemergencia ambiental: