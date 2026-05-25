Para este lunes 25 de mayo: Declaran preemergencia ambiental en la Región Metropolitana

Por recomendación de la Seremi de Salud Metropolitana, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este lunes 25 de mayo.
La medida se tomó debido a condiciones climatológicas “adversas” que se registraron desde el viernes 22 de mayo en la cuenca de Santiago y para “resguardar la salud de la población”.
Las autoridades llamaron a la comunidad a “respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluidos pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros”.
Asimismo, señalaron que en jornadas de episodios críticos de contaminación es importante que “cada persona tome las precauciones de acuerdo a su estado de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física”.
Preemergencia ambiental en la RM: ¿Qué medidas se toman?
Las autoridades informaron que hay algunas prohibiciones y medidas en el marco de la preemergencia ambiental:
- Se prohíben los calefactores de uso residencial a leña, pellet y otros derivados de la madera, en toda la RM.
- El Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de Educación Física, pero sí modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que, además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, realizándolas bajo techo.
- Paralización de fuentes estacionarias correspondientes a los grandes establecimientos que no cumplan metas anuales.
- Intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles.
- Aumentan dígitos de restricción vehicular para vehículos sin Sello Verde, y se suman vehículos de transporte de carga con Sello Verde.
- Prohibición de quemas agrícolas, que rige hasta el 31 de octubre.
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