Cadem: Ducó, Rincón, Lincolao y Quiroz lideran listado de los ministros peor evaluados del Gobierno del Presidente Kast

Cadem dio a conocer este domingo su última encuesta pública, en la que analiza el respaldo y las críticas a la administración del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En su sondeo más reciente, el estudio evaluó al equipo de ministros del mandatario, en medio de polémicas y de la tramitación de proyectos emblemáticos del Ejecutivo, como la megarreforma económica.

En este contexto, se reveló que la ministra del Deporte, Natalia Ducó, se encuentra en el primer lugar de los ministros con menor aprobación, con un 35%.

Posteriormente, en el segundo lugar del equipo ministerial peor evaluado, se ubica la ministra de Energía, Ximena Rincón, con un 37% de valoración positiva.

Finalmente, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, comparte junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los siguientes puestos del listado. Ambos tienen un 42% de aprobación en la encuesta.

En el caso de Lincolao, bajó 10 puntos porcentuales desde el sondeo previo, mientras que en el caso de Quiroz, aumentó su aprobación tres puntos.