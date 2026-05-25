Por citar un artículo inexistente: TDLC multa a abogados que litigaban en causa de la Fiscalía Nacional Económica

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó a los abogados representantes de San Antonio Terminal Internacional por incorporar un texto legal falso en una presentación escrita.

Según la información de Diario Financiero, el hecho ocurrió en el marco de la causa abierta por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de tres terminales portuarios de las regiones de Valparaíso y San Antonio, a los que se acusa de incurrir en un abuso de posición dominante.

La anomalía fue detectada por el tribunal en un documento de observación a la prueba. Según la resolución, los profesionales citaron “al menos en dos oportunidades, el texto expreso de una supuesta norma contenida en el artículo 32 del Decreto Ley N° 211 que no se condice con el texto vigente de dicha norma ni con sus versiones anteriores“.

Ante esta situación, el presidente del TDLC, Nicolás Rojas, convocó a una audiencia formal a los profesionales Mario Ybar y Bastián Olivares. En la instancia, los litigantes habrían explicado que las modificaciones erróneas a la normativa no fueron identificadas durante la revisión final del escrito, tras lo cual procedieron a ofrecer disculpas al tribunal.

Por este motivo, la entidad gremial impuso una multa solidaria de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a $70.588, la cual deberá ser costeada de manera conjunta en un plazo máximo de cinco días hábiles.