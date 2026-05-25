Proyecto de reconstrucción: Senador Calisto respalda iniciativa pero afirma que una reforma no se puede aprobar “a sobre cerrado”

La próxima semana continuará la discusión del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado, luego de ser despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa del Gobierno busca obtener los votos necesarios para su aprobación en el Senado y, en ese sentido, el biministro Claudio Alvarado dijo que está abierto a la posibilidad de extender la discusión de la megarreforma más allá de junio.

En CNN Chile Radio, el senador independiente Miguel Ángel Calisto comentó que “lamentablemente, la Cámara de Diputados se perdió la oportunidad de poder dar un debate mucho más integral respecto de una reforma que ciertamente va a ser muy importante, no solamente para este gobierno, sino que para los próximos 20 o 25 años a propósito de la invariabilidad tributaria, que es uno de los elementos que se va a discutir en esta reforma”.

Y añadió que espera que en el Senado se dé la oportunidad para abordar dichos temas: “Hemos dado un debate, a mi juicio, muy político, muy ideológico, y hay que ser muy responsable, porque reitero, esta reforma, solamente en este aspecto, va a tener repercusiones a largo plazo. Y, en ese sentido, yo creo que si el costo fiscal de alguna manera es un beneficio a largo plazo, yo estoy absolutamente disponible a aprobarlo”.

El parlamentario remarcó que el Senado “tiene que ser extremadamente responsable respecto de lo que se va a aprobar, y respecto de las modificaciones que se van a realizar, creo que fue una oportunidad que perdió la Cámara de Diputados por dar un debate más bien pirotécnico”.

A su juicio, se puede llegar a un “gran consenso” revisando “estos elementos que son matrices de la propuesta que ha planteado el gobierno, pero yo creo que nunca una reforma uno puede aprobarla a sobre cerrado, y por eso es que es importante discutir”.

#CNNChileRadio | Miguel Ángel Calisto, senador (Independiente): “El Gobierno está planteando una idea que tenemos que dimensionarla en el tiempo (…) Esta propuesta es bien amplia (…) estoy disponible a contribuir a votar a favor, pero esa decisión no la tenemos 100% cerrada”. pic.twitter.com/1lzercO2Ld — CNN Chile (@CNNChile) May 25, 2026

Con todo, Calisto aseveró: “En general, creo que es una buena propuesta; yo estoy disponible a poder contribuir a votar a favor, pero esa decisión hoy día no la tenemos 100% cerrada, porque estamos recién revisando y buscando qué indicaciones perfeccionar”.

Consultado sobre los dichos del biministro Claudio Alvarado respecto a prolongar la tramitación de la iniciativa, valoró la decisión: “Es importante extender los tiempos de debate; no es fácil tomar una decisión inmediata respecto de votar a favor o en contra de la invariabilidad tributaria de 25 años, no es fácil destinar US$ 1.400 millones para el crédito tributario laboral”.

Y volvió a decir que se trata de decisiones muy importantes y que, si bien “en principio muchos de nosotros estamos de acuerdo, hay que revisar. Estamos hablando de una reforma que yo creo que va a ser la gran reforma del gobierno y que va a impactar no solamente estos cuatro años, sino que lo más probable es que en los próximos 20 años”.