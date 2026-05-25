Avanza en el Congreso: Proyecto declara el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina

De forma unánime, el Senado aprobó en particular el proyecto de ley que establece el 7 de enero de cada año como el Día de la Amistad y Solidaridad chileno-palestina.

Ahora, pasará a tercer trámite constitucional, debiendo ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Los parlamentarios remarcaron que la fecha conmemora el hito del año 2011, cuando el gobierno de Chile reconoció oficialmente a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano.

En la instancia, el senador Iván Moreira explicó que en la Comisión de Relaciones Exteriores se incluyó un artículo que indica que en dicho día “se podrán realizar actividades conmemorativas para celebrar la amistad y solidaridad entre Chile y Palestina, reiterando el compromiso de nuestro país con el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por consiguiente, de los Derechos Humanos del pueblo palestino”.

Además, los senadores Andrés Longton, Diego Ibáñez, Matías Walker y Alfonso De Urresti resaltaron los vínculos entre Chile y Palestina “más allá de lo diplomático”, señalando que se “reconoce una historia humana profundamente entrelazada con la construcción misma de Chile”.

Por otro lado, los senadores Ibáñez y Ñuñez pidieron al Gobierno pronunciarse respecto al “secuestro de cuatro ciudadanos chilenos en aguas internacionales”, quienes eran parte de la Flotilla por la Libertad.