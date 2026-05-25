Valentín Trujillo apunta contra el Gobierno: “Esperemos que estos dos meses sean de aprendizaje para entender que de esta forma no se llega”

El músico Valentín Trujillo manifestó su preocupación por el escenario político y social de las artes, cuestionando los recortes presupuestarios a la cultura y la paralización de proyectos de infraestructura emblemáticos como las obras del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En conversación con El Mercurio, Trujillo aseguró sobre los ajustes presupuestarios que “lo deploro, pero es algo que empezó hace un tiempo atrás. Y lo veo desde más allá, que viene desde los recortes en la educación, en los colegios, las clases de música, que se fueron reduciendo hasta causar un daño tremendo“.

“Es cuestión de escuchar a nuestros deportistas tratar de entonar la Canción Nacional, es realmente espantoso”, añadió.

Respecto a las autoridades del país, apuntó que “esperemos que estos dos meses (del nuevo Gobierno) sean de aprendizaje para entender que de esta forma no se llega, porque con esta manera va a tener una oposición, digamos, fuerte“.

“La cultura es importante para la sociedad, tenemos un país rico en poetas, con dos premios Nobel de Literatura, que el mundo admira, pero que poco se conoce de ellos en nuestro país. Eso es triste y tiene que haber alguna manera de llegar a una forma de encuentro”, sentenció el músico.