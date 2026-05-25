Tres desaparecidos deja volcamiento de lancha a motor en Talcahuano: Armada desplegó amplio operativo de búsqueda

Un intenso operativo de búsqueda y salvamento se mantiene en desarrollo en las costas de Talcahuano, luego de que se registrara el volcamiento de la lancha a motor “María Elena II”.

Según informó la Capitanía de Puerto de San Vicente de la Armada, la emergencia ocurrió a una distancia aproximada de 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes, activando de inmediato las alertas de los equipos de rescate marítimo.

De acuerdo con los datos declarados en el zarpe de la embarcación, al momento del accidente se encontraban tres tripulantes a bordo. Hasta el momento, las tres personas permanecen desaparecidas, por lo que las labores de rastreo se concentran en dar con su paradero.

Tras recibir la información del suceso, la capitanía de puerto dispuso el despliegue inmediato de diversas Unidades Marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano.

A estas tareas de salvamento se sumaron la Lancha de Servicios Generales Concepción y una Aeronave Naval, con el objetivo de realizar un barrido exhaustivo por aire y mar. Asimismo, embarcaciones civiles que navegaban en las cercanías del área del incidente se han incorporado de manera voluntaria para apoyar las labores de rescate.

La Autoridad Marítima de Chile confirmó que mantiene todos sus medios humanos, marítimos y aéreos desplegados en la zona del naufragio, coordinando de forma permanente las acciones con las distintas instituciones y embarcaciones de apoyo presentes en el sector.

Paralelamente, los equipos de emergencia informaron que se mantendrá una comunicación oportuna y constante tanto con la comunidad como con las familias de los tripulantes involucrados respecto del avance de las operaciones.