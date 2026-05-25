Brasil: Presidente Lula inició sesiones de radioterapia preventiva por lesión cutánea

(CNN Brasil) – El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se sometió este lunes por la mañana a su primera sesión de radioterapia preventiva en un hospital de Brasilia, tras un procedimiento realizado en abril para extirparle una lesión en la cabeza. La información fue difundida por el Hospital Sirio Libanés.

Según CNN, el presidente se someterá a 15 sesiones de radioterapia a lo largo de tres semanas. Cada sesión dura aproximadamente dos minutos y se programará sin un horario fijo, variando según la agenda del presidente.

Según el parte médico emitido por el hospital, tras la extirpación de una lesión de células basales en el cuero cabelludo, el equipo médico optó por un “tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva” en la zona.

“El presidente continuará con sus actividades diarias sin restricciones, mientras permanece bajo el cuidado de equipos médicos”, afirma el documento.

El presidente Lula fue sometido a dos procedimientos médicos a finales de abril en el Hospital Sirio-Libanés de São Paulo. Según el Dr. Roberto Kalil, el equipo trató una lesión cutánea en su cabeza y le realizó una intervención en la muñeca.

La lesión cutánea en la cabeza fue identificada como un tumor basocelular, considerado el tipo más común de cáncer de piel. “Es el tumor cutáneo pequeño más frecuente. Extirpamos varios de ellos a diario en la consulta de dermatología”, explicó la Dra. Cristina Abdalla, quien participó en la exploración.

Según los expertos, este tipo de lesión está relacionada con la exposición solar crónica y no presenta mayores implicaciones para la salud del paciente. El tratamiento consistió en la extirpación de la lesión, un procedimiento considerado sencillo y rutinario en la práctica médica.

Los médicos recomendaron medidas preventivas como usar sombrero y protector solar para protegerse de la exposición continua al sol. Hasta entonces, el equipo médico no había revelado públicamente la posibilidad de la radioterapia como tratamiento para la lesión.