SpaceX debuta en el NASDAQ el 12 de junio con ingresos de US$ 18.670 millones y una valorización de hasta US$ 2 billones

La empresa aeroespacial estadounidense, SpaceX debutará en el NASDAQ el próximo 12 de junio bajo el símbolo SPCX, en lo que sería la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia financiera mundial.

La compañía, conocida formalmente como Space Exploration Technologies Corp., presentó en mayo de 2026 su documento S-1 ante la SEC, revelando por primera vez sus estados financieros completos, en los que reportó ingresos de US$ 18.670 millones en 2025.

Asimismo, registraron un 43% de ingresos más que en 2024, con una valorización objetivo de entre US$ 1,75 y US$ 2 billones.

En esa línea, reportaron un precio de acción estimado entre US$ 525 y US$ 530.

Uno de los elementos más destacados de la operación es que el 30% del float ha sido reservado para inversores minoristas, la mayor asignación a pequeños inversores en la historia de los grandes debuts bursátiles, una señal deliberada de democratización del acceso a la compañía desde el primer día de trading.

Starlink, el corazón del negocio

El motor real de SpaceX no son los cohetes, sino Starlink, su plataforma de conectividad satelital que generó US$ 11.400 millones en ingresos durante 2025, equivalente al 61% del total de la compañía, con un margen operativo del 39% y un crecimiento anual del 48%.

El servicio opera actualmente en 160 países y territorios, cuenta con más de 10 millones de suscriptores y proyecta llegar a 16,8 millones en 2026.

Con más de 9.000 satélites en órbita y un costo marginal por usuario cercano a cero, Starlink se posiciona más como una empresa tecnológica de suscripción que como un proveedor satelital tradicional, lo que explica en buena medida el interés del mercado por la OPI.

El segundo segmento es el negocio espacial propiamente tal, con ingresos de US$ 4.100 millones que representan el 22% del total. Durante 2025, SpaceX realizó 170 lanzamientos con una tasa de éxito superior al 99%, consolidando su liderazgo indiscutido en la industria del transporte espacial.

El Falcon 9 demostró 34 vuelos reutilizados sobre un mismo propulsor, lo que le otorga una ventaja estructural de costos frente a cualquier competidor tradicional.

Este segmento opera con una pérdida operativa de US$ 657 millones, explicada principalmente por la inversión en investigación y desarrollo de Starship, que asciende a US$ 3.000 millones anuales.

Una valorización que exige narrativas de largo plazo

Con una valorización objetivo de US$ 1,75 billones contra US$ 18.700 millones en ingresos, SpaceX cotizaría a aproximadamente 107 veces sus ingresos, un múltiplo que contrasta con los 9 veces de Tesla, las 3,4 veces de Amazon o las 6 veces de Alphabet.

El analista de mercados de Capitaria, Felipe Cáceres, explicó que, más allá de los números del IPO, lo que el mercado está comprando es una apuesta a tres narrativas de largo plazo.

“La primera y más concreta es Starlink. El brazo de conectividad satelital de SpaceX genera ingresos de 11.400 millones de dólares anuales y opera con un margen del 39%, comparable al de los mejores negocios tecnológicos del mundo. Es el único segmento de la empresa que hoy genera utilidades, y su modelo de ingresos recurrentes es exactamente lo que el mercado valora en una empresa de largo plazo”, señaló.

“La segunda narrativa es Starship. Si SpaceX logra su objetivo de alcanzar un lanzamiento semanal con el cohete más poderoso jamás construido, el costo por kilogramo enviado al espacio caería de 1.500 dólares actuales a menos de 100. Eso abre mercados que hoy no existen: data centers en órbita, minería espacial y eventualmente la colonización de Marte”, afirmó.

“La tercera es la inteligencia artificial. Tras la fusión con xAI en febrero, SpaceX opera el cluster Colossus en Memphis con más de 100.000 GPUs, y acaba de anunciar un acuerdo con Anthropic para proveer infraestructura de cómputo. Los analistas proyectan entre 2 y 5 mil millones de dólares en ingresos adicionales solo por ese canal”, concluyó.

El catalizador del S&P 500

Uno de los elementos más relevantes del análisis es la posible inclusión de SpaceX en el S&P 500, identificada como el mayor catalizador latente de la OPI.

El índice requiere cuatro trimestres consecutivos de ganancia GAAP positiva como condición necesaria, requisito que la compañía no cumple hoy.

Sin embargo, si la situación financiera se estabiliza hacia 2027 y 2028, SpaceX podría calificar para su inclusión entre 2028 y 2029, lo que generaría aproximadamente US$ 400.000 millones en compras pasivas forzadas de todos los fondos indexados y ETFs que replican el índice, independientemente del precio de mercado en ese momento.

El impacto de lo que será la economía del espacio

Cáceres desmenuzó los riesgos y consecuencias que también traerá la OPI de SpaceX, en comparación con el debut de otras tecnológicas en la bolsa.

“Lo que está claro es que cuando SpaceX debute en bolsa, no será solo otra OPI tecnológica. Será la primera vez que el mercado le ponga precio real a la economía del espacio”, cerró.